Ford Bronco oznamuje české ceny! Pohybuje se okolo dvou milionů, má šestiválec a obutí do nepohody

Americký off-road přistane zanedlouho v České republice, a to oficiální cestou. Zájemci už se mohou nahlašovat. Neměli by ale otálet, počet kusů je limitovaný.

To, že nový Ford Bronco dorazí i do Evropy, už nějakou dobu víme, ostatně psali jsme o tom minulý červenec. Tehdy jsme se především dozvěděli, že vůz vstupuje na naše trhy pouze po omezenou dobu, na jeho objednání nám byl dán rok a půl, tedy do konce letošního roku. Nyní přichází také oficiální tisková zpráva od českého fordu, která nám potvrzuje, že tedy skutečně ano! Bronco tady bude.

Pokud si chcete připomenout informace z představení, odkážeme vás na dřívější článek, který jsme psali již při uvedení. Mimochodem letos v létě to už budou tři roky. Ford nám však nyní připomíná ty nejdůležitější prvky, kterým vévodí dvakrát přeplňovaný motor Ford 2.7 EcoBoost V6 o výkonu 246 kW (335 koní) s točivým momentem 563 N.m. a pohon všech kol s redukční převodovkou.

V Americe je k mání deset variant - Base, Big Bend, Black Diamond, Outer Banks, Heritage, Badlands, Everglades, Wildtrak, Heritage Limited a Raptor. U nás budou k mání dvě - Outer Banks a Badlands. První z nich má ve standardu vyhřívaná přední sedadla, šest režimů do terénu nebo 18palcová kola s terénními pneumatikami. Badlands je více do terénu, má menší 17palcová kola, ale větší 33palcové pneumatiky. Chlubí se i odlišným zavěšením kol a odpojování předního stabilizátoru.

Ale teď to nejdůležitější. Základní cena modelu Outer Banks je v České republice stanovena na 1.949.900 Kč. Varianta Badlands je pak k mání za 2.054.900 Kč. Ceny jsou včetně DPH. Limitovaný počet zákazníků tak bude moct okusit jízdní vlastnosti označované jako G.O.A.T., tedy Goes Over Any Type of Terrain. Kolik přesně bude možné vozů na našem trhu objednat zastoupení nekomentuje. Pokud jde o konkurenty, tak jedním může být třeba Jeep Gladiator, protože klasický Wrangler má už u nás ceník pouze jako plug-in hybrid 4xe. Gladiator vyjde v aktuální akci na 1,6 až 1,8 milionu.