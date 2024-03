Ford bije na poplach před elektrickými Číňany. Přijde s lidovkou, která musí být rychle zisková

Nový dostupný model má stát pod 25 tisíc dolarů, na trh přijde do dvou let a musí začít velmi brzy vydělávat.

Tlak ze strany čínských výrobců s cenově výhodnými elektromobily už začíná být patrný i na americkém trhu. Obchodní spolek Aliance pro americkou výrobu, podporovaný tamními automobilkami i odbory, bije na poplach a varuje, že pokud nebudou zavedena ochranná opatření, může dojít k události na úrovni vyhynutí.

V současné době se nápor čínských značek daří držet na uzdě díky přísným clům a obecné snaze zavádět ještě tvrdších obchodních překážek. Nelze ale zavírat oči před faktem, že čínský trh představuje 70 procent všech prodaných elektromobilů na světě, z čehož plyne snižování cen, využitelné i na dalších trzích.

Dostupné elektromobily proto chystá nebo již má každá tradiční masová automobilka: Volkswagen, Renault, Hyundai, Tesla a nově se do projektu „elektroauto do 25 tisíc dolarů/eur pouští také Ford. Právě u něj nyní dochází dle agentury Bloomberg ke změně plánů, původně pracoval na SUV s třemi řadami sedadel.

Vůz dostal na starost specializovaný tým v kalifornském Irvine a vede jej Alan Clarke, bývalý šéf vývoje Tesly Model Y. Dle Bloomberg Businessweek vzniká nová elektrická platforma, na níž má stát kompaktní SUV, malý pick-up a možná i vozidlo určené pro spolujízdu. Hotovo by mělo být koncem toku 2026, kvůli nižší ceně dostane nejprve LFP baterii (lithium železo fosfátovou), ale do budoucna není vyloučené nasazení li-ion pro větší dojezd.

Výkonný ředitel Fordu Jim Farley dle agentury Bloomberg uvedl, že novinka musí být zisková do jednoho roku po vstupu na trh. To může představovat tvrdý oříšek, protože divize elektrických vozů zaznamenala za rok 2023 ztrátu téměř 4,7 miliardy dolarů a ta letošní by měla dosahovat dalších pěti miliard. Riziko pro značku ze strany čínské konkurence je značné, Farley například označil nyní již vyráběný kompaktní BYD Seagull za „fakt dost dobrý“ a varuje, že kdo nebude schopen konkurovat asijské zemi na globální úrovni, riskuje v blízké budoucnosti až 30 procent svých tržeb. I top manažeři elektrické divize se vyjádřili, že čínská auta představují „kolosální strategickou hrozbu.“