Fisker zveřejnil ceny prvního modelu pro Evropu. Dostat se na 810.000 Kč však bude boj

Fisker míří do Evropy s pětimístným SUV. Nabízí solidní záruku i servisní služby. Bude to ale stačit na zavedenou konkurenci?

V Barceloně otevřel brány veletrh Mobile World Congress, který je klíčovou událostí pro nově vstupující automobilku na evropský trh. Právě zde představuje Fisker model Ocean, pětimístné elektrické SUV, s nímž si zde hodlá vybudovat silnou pozici. Evropa je pro Fisker klíčovým regionem pro další expanzi. Stavební kámen již byl položen v podobě vybudování centrály v Mnichově.

Základní model Ocean Sport s dojezdem 440 km by měl být přibližně 1.060.000 Kč (41.900 eur) v závislosti na trhu. V případě německých klientů by se po započtení dotace 9570 eur (asi 243.000 Kč) dostala automobilka pod slibovanou hranici 32.000 eur (asi 810.000 Kč). O takovou částku bude ale boj, jelikož příspěvek je možné čerpat do konce tohoto roku, ale výroba nových vozů se rozjede až v listopadu.

Pro lepší představu o ceníku, při odhalení vozu na autosalonu v Los Angeles, startoval základní model Sport na 37 499 dolarech (asi 850.000 Kč). Prostřední varianta Ultra stála 49.999 dolarů (asi 1.133.000 Kč) a za vrcholnou Extreme s dojezdem 624 km si Fisker řekl o 68.999 dolarů (asi 1.563.000 Kč).

Důkazem o pružném průniku k evropským zákazníkům svědčí, že v době konání veletrhu v Barceloně už probíhá kompletace 47 prototypů. Důvěru k vozu podpoří značka základní šestiletou zárukou omezenou nájezdem 100.000 km, dále dává na motor i baterii lhůtu 10 let nebo ujetí 160.000 km. Záruka se vztahuje také na korozi karoserie a součástí jsou i asistenční služby. Servisní služby podpoří vyzvednutí vozu na zadané adrese, nebo příjezd kvalifikovaného technika přímo domů k zákazníkovi.