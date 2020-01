Fisker Ocean oficiálně: Dojezd přes 480 km, nízká cena, ale i dlouhá čekací doba

Své očekávané elektrické SUV Ocean představil Fisker na veletrhu spotřební elektroniky CES v Las Vegas. Design novinky nám automobilka již v podstatě odhalila řadou upoutávek, takže nyní zbývají jen informace o technice, ceně a dojezdu. Ač je Fisker malým hráčem na trhu elektromobilů, alespoň nějaký rozruch chce samozřejmě vytvořit u konkurence Tesly, především modelu X či Y.

Přestože se ale jedná o oficiální premiéru, například hodnotu výkonu elektromotorů (k dispozici bude pohon jen dvou či všech kol) nebo časy dobíjení Oceanu jsou stále neupřesněny. Vystačit si musíme s informací o kapacitě baterie asi 80 kWh, která by měla „luxusnímu elektrickému SUV“ zajistit dojezd okolo 402 až 482 kilometrů. Akceleraci z nuly na 100 km/h uvádí Fisker na pouhých 2,9 vteřiny.

Uvnitř jede Ocean zavedeným stylem své konkurence, tudíž uprostřed palubní desky najdete velký dotykový displej shrnující většinu ovládacích prvků vozu. Před řidičem pak najdete digitální přístrojový štít a multifunkční volant má hrstku tlačítek, respektive dotykových ploch. Nechybí odkládací přihrádky pro bezdrátové dobíjení telefonů a head-up displej prý zvládá i funkci karaoke, takže řidič promítá na sklo text hrajících písniček.

Určité funkce autonomního řízení zatím Fisker také neupřesňuje, ale minimálně dnešního standardu s řadou asistentů pro jízdu na dálnici by se zájemci měli dočkat. V interiéru se Fisker zaměřuje na recyklované materiály a v nabídce bude i možnost 100% veganského čalounění a obložení. Zajímavostí je rovněž panoramatická střecha se zabudovanými solárními panely nebo takzvaný režim „Kalifornie“, který najednou otevře všechna boční okna vozu, okno pátých dveří a vysune panoramatickou střechu.

Zájemcům bude Ocean nabízen dvěma způsoby. Buď si auto pronajmou za minimálně 379 dolarů (asi 8600 Kč) měsíčně – složit ovšem musí zálohu 2999 dolarů, tedy asi 68.000 Kč, a pronájem je limitován na roční nájezd 48.000 km. Nebo si mohou auto normálně zakoupit. Základní cena bude startovat na částce 37.499 dolarů (asi 851.000 Kč), a to před daňovým zvýhodněním pro nákup elektromobilu. Rezervaci vozu si mohou zájemci pojistit vratnou zálohou ve výši 250 dolarů (asi 5600 Kč).

Podobně jako u Tesly však bude Fisker zájemce o Ocean vskutku dlouho napínat. Prvních vozidel by se totiž měli lidé dočkat až v roce 2022. Automobilka ovšem nehledí pouze na domácí americký trh, se svým elektrických SUV by chtěla vyrazit také do Evropy a Asie. Více informací o dostupnosti na starém kontinentu bychom se měli dočkat na březnovém autosalonu v Ženevě, kde bude Fisker vystavovat.