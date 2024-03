Fisker je před krachem. Zachránit ho má mecenáš z Japonska se záluskem na jeho pick-up

Fisker měl být dalším americkým výrobcem odhodlaným ukrajovat z evropského koláče trhu elektromobilů. V rakouském Magna Steyr ve Štýrském Hradci automobilka vyrábí luxusní SUV Ocean, přičemž loni z fabriky vyjelo 10.193 vozů. Na rok 2025 Fisker plánoval prémiový elektrický pick-up Alaska. Tento segment je v Evropě zatím neobsazený. Jenže vyhlídky perspektivního růstu se mění v boj o holý život.

Ve výroční zprávě Fisker přiznal, že za loňský rok je v drtivé ztrátě 10,84 mld. Kč a reálně mu do konce podnikání zbývá posledních 12 měsíců. Podle agentury Reuters jedná Henrik Fisker o záchraně automobilky s Nissanem, který chce investovat do platformy Alasky přes 9,3 mld Kč.

Pro Nissan jde o zajímavou cestu, jak se dostat ke skoro hotové alternativě Navary a Fisker by taková pomoc postavila minimálně na kolena. Dohoda by mohla být uzavřena ještě tento měsíc. Vstup Alasky na trh by se protáhl na rok 2026. Pak už zbývá hodit si mincí, jestli se pick-up bude vyrábět v Mississippi nebo Tennessee.

Fisker už teď přijal nouzová úsporná opatření včetně propuštění 15 % zaměstnanců z prodejních pozic. Značka totiž z přímého prodeje přechází na klasické showroomy, jak jsou v Evropě běžné. Evropská centra provozuje v Kodani a Vídni. Celkově má jejich vozy zájem prodávat dalších 250 partnerů. To by mohlo pomoct naplnit vizi prodat během letošního roku až 22 000 SUV Ocean.

Pick-up Alaska má prý silný ziskový potenciál. Uvidíme, jak se Fiskeru povede v zámoří. V Evropě asi Alaska nebude prodejním trhákem a také fakt, že automobilka bojuje o život, motivaci na koupi jejího modelu nepřidá.