Finanční krize přinutila lidi ke skromnosti. Jezdí šetrně a v nutných případech, jiní se auta zbavují úplně

Nový průzkum ukázal obrovský vliv zvyšování cen v Evropě. Lidé přistupují k automobilové dopravě zcela novým způsobem.

Nový průzkum zveřejněný tento týden ukázal, že současně probíhající krize změnila od začátku roku návyky 69 % anglických řidičů. Závěry se ale dají stejně dobře aplikovat i na české řidiče. Šetření si nechala vypracovat společnost Kwik Fit zabývající se službami pro motoristy a servisem automobilů.

Od začátku letošního roku 35 % dotázaných skutečně omezilo cesty autem pouze na nezbytné případy. Tato skutečnost platí zejména pro majitele benzinových a dieselových automobilů, kde by se míra nevykonaných cest měla pohybovat kolem 40 %, zatímco majitelé bateriových vozů si odřekli jen 22 % jízd.

Zajímavý je také vliv na návyky za volantem. V 21% řidiči přiznali zvýšenou snahu o plynulejší a méně agresivní jízdu. Druhým efektem je celkové snížení rychlosti, které pravidelně aplikuje 14 % respondentů a 17 % to dělá příležitostně. Sklony k úsporné jízdě mají většinou majitelé ekologických vozidel, přestože jsou u nich náklady na ujetý kilometr levnější.

Krize překvapivě přiměla majitele k větší péči o vůz. Například 10 % řidičů častěji kontroluje správný tlak v pneumatikách a 11 % dotázaných vyndalo z kufru nepotřebné a těžké věci. Ze střech zmizely nosiče, které tam jinak zůstávají celoročně.

Celkově nižší náklady na provoz přiměly 17 % respondentů k výměně vozu s konvenčním pohonem za ekologický. Další 4 % sáhla k daleko drastičtějšímu řešení, a to prodeji vozidla bez náhrady. Jedná se zejména o řidiče žijící v Londýně, kde by to udělal každý desátý. Populární je zde i sdílení jednoho auta s více uživateli. Závisí ale na věku. U lidí do 35 let je osmkrát vyšší pravděpodobnost, že svoje auto vymění za ekologické, zatímco osoby starší 55 let si zachovávají konzervativní přístup.

Během pandemie si spousta zaměstnanců zvykla pracovat z domova a tento trend bude nejspíše pokračovat. Alespoň to přiznává 11 % dotázaných, kteří tím šetří cestovní výdaje.

Z vládních údajů vyplývá, že loni se objem dopravy vrátil na hodnoty před pandemií a pravidelně je překračoval. Zlomem byl začátek tohoto roku, kdy meziroční objem dopravy byl překročen jen v pěti případech.