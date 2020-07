Autaři si letos v kinech moc neužijí. Kdy dorazí filmy, na které se tak moc těšíme?

Omezení spojená s pandemií koronaviru se postupně uvolňují a život se začíná vracet do normálních kolejí. Řádění viru se ale podepsalo snad úplně na všem. Vzhledem k tomu, že jsme nemohli ani do kina, se premiéry velkých filmů zrušily a studia je začala posouvat. Některá dokonce tak chaoticky, že z toho mají pěkný guláš. Teď už to vypadá, že se data natvrdo ustálila a můžeme se tak tímto vzniklým nepořádkem probrat.

Pro nadšence do automobilů měl být totiž letošní rok celkem zajímavý. Bohužel ale chybí vyloženě ryzí petrolheadský počin. Po loňském úspěchu filmu Le Mans 66´ na sebe ale další podobný film nenechá určitě dlouho čekat. Nyní se tedy podíváme na to, kdy uvidíme letošní očekávané filmy v kinech.

Není čas zemřít (No Time to Die)

Agent James Bond se vrací v již 25. filmu. FIlmy s tajným agentem jsou již od prvního dílu z roku 1964 spojeny mimo jiné s návykovou akcí, krásnými ženami, charismatickým záporákem a automobily. Aktuální snímek využije kombinaci Ana de Armasová, Rami Malek a řadu skvostných vozů, mezi které se řadí i klasický Aston Martin DB5 s rotačními kulomety schovanými za předními světlomety.

O dobrý marketing má film rozhodně postaráno. Zaujatí fanoušci nejdříve řešili, že agent 007 je černoška, aniž by brali v potaz, že označení 007 nepřipadá pouze panu Bondovi, který je v ději tohoto filmu na odpočinku. Tehdy internet vybuchl poprvé. Podruhé vybuchl, když titulní píseň nazpívala mladá zpěvačka Billie Eilish. A potřetí vybuchl, když se posunula premiéra. Podle posledních informací uvidíme nový film 19. listopadu letošního roku, tedy se sedmiměsíčním zpožděním.

Rychle a zběsile 9 (F9)

Další díl série, která postupně změnila své hlavní postavy z pouličních závodníků na superhrdiny, se poprvé ukázal 29. ledna. Tehdy jsme viděli jen rodinnou ideu části hlavních postav a po vybuchujících automobilech nebyla ani zmínka. Jen pár dní na to už ale dorazila plnotučná upoutávka, ve které létalo všechno, co není pevně přikované k zemi.

Režie se ujal Justin Lin, který měl na svědomí čtvrtý, pátý a šestý díl série. Byl to právě on, kdo z této série udělal akční jízdu, která vydělává miliardy dolarů. Do českých kin jsme měli vyrazit 21. května. S příchodem pandemie koronaviru se ale distributoři rozhodli zvolit ten nejmenší risk a premiéru posunuly až na příští rok. Létající automobily a variaci řečí o loajalitě k rodině tak uvidíme až 1. dubna 2021.