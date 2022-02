Film o Enzu Ferrarim se po 20 letech dal do pohybu. Ikonu motorismu ztvární hvězda Star Wars

V letošním roce slaví automobilka 75. výročí. Významný milník oslaví startem natáčení životopisného filmu o svém zakladateli. Toho ztvární oscarový herec Adam Driver.

Ferrari letos slaví 75 let své existence, během nichž nám dalo mnoho automobilových ikon. Vzpomeňme například na úspěšné Ferrari 250 GTO, F40, Enzo a LaFerrari. O nepolevujícím úsilí ohromovat veřejnost svědčí Ferrari Daytona SP3, které bylo zvoleno nejkrásnějším automobilem roku a v očekávání je také první SUV Purosange.

Tento milník také využije oscarový režisér Michael Mann. Toho Ferrari Enzo vždy fascinoval a posledních dvacet let si přál dostat možnost natočit o něm film. Nyní se mu takové pocty dostalo ve spolupráci se studiem STX. Natáčení odstartuje letos v Itálii.

Začátek děje je vsazen do roku 1957, kdy se automobilka potýká s téměř likvidační finanční krizí. To ovlivňovalo i manželství s Laurou. Na dynamice děje rovněž přidává doznívající smrt jeho syna Alfreda v roce 1956 a přítomnost Enzova druhého potomka Piera s milenkou Liny Lardi narozeného v roce 1945. Zrak Enza se upíral ke slavnému závodu Mille Miglia, který však skončil nechvalně známou tragédií. Závodní vůz Ferrari 335 S přišel o pneumatiku a neřiditelný vjel do davu, kde zabil řidiče, spolujezdce a devět diváků.

Michael Mann si byl plně vědom důležitosti ztvárnění tak významné osobnosti a dynamického sletu událostí. Svůj film připravoval roky dopředu a bude v něm vycházet z upraveného scénáře Troye Kennedyho. Roli hlavního producenta zastane Niels Juul.

Podle internetového magazínu Deadline měla Enza ztvárnit jména jako Hugh Jackman nebo Christian Bale. Nakonec se hereckého výkonu chopil Adam Driver, který je nominován na Oskara. Má za sebou také úspěšné počiny ve filmech Star Wars a Klan Gucci. V roli manželky Laury si zahraje držitelka Oskara Penelope Cruz. Shailene Woodley, která je v nominacích ceny Grammy, ztvární Enzovu milenku Linu Lardi.