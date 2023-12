Film Ferrari dorazí už za pár dní. První reakce mluví o pořádné jízdě, najde se ale i kritika

4. ledna 2024 se začne v českých kinech promítat životopisný film o Enzu Ferrarim, kterého ztvárnil Adam Driver. Po boku mu bude stát Penélope Cruz v roli Laury Ferrari, v dalších rolích se objeví Patrick Dempsey nebo Jack O'Connell. Film již má po americké premiéře, která proběhla 25. prosince. My si budeme muset ještě pár dní počkat. Film už viděli také někteří novináři a pozvaní hosté během světové premiéry v Benátkách. Už tak máme k dispozici první ohlasy, které sesumíroval server Moviezone.

Kritici si chválí herecké výkony, na kterých ostatně film stojí. Adam Driver a Penélope Cruz jsou prý vynikající. Naprosto opojné pak mají být i závodní sekvence, které nám rodinné drama trochu rozvíří a natlačí do nás adrenalin. Nicméně první ohlasy také mluví o tom, že jde o emočně trochu prázdný film, který v nás nezanechá nějakou hlubší stopu. Jinak řečeno - mnozí čekali víc a určitě by se dalo rozebrat více témat a více do hloubky.

Tohle bude samozřejmě předmětem diskuzí, někdo bude jen rád, že si sedne do kina a bude koukat na autíčka, zatímco si občas popláče a odejde z kina rozhodnutý o tom, že teď zbytek svého života zasvětí tomu, aby si taky jedno Ferrari koupil. Pamatujte také na to, že jde o vysněný projekt režiséra Michaela Manna. Tvůrce filmů Poslední mohykán nebo Nelítostný souboj si tuhle věc chtěl natočit už dlouho.

A vytáhnu jednu zajímavost - tohle nebude první film Ferrari od Michaela Manna. V roce 2008 totiž natočil krátkometrážní film o Ferrari California, který sloužil jako propagační video. To je to, co vám hraje výše. Jeho druhý film Ferrari bude mít premiéru měsíc před jeho 81. narozeninami. Na filmových portálech sbírá hodnocení někde mezi sedmi až osmi body z deseti. No nic, v kině se určitě uvidíme.