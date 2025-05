Fiat vyslyšel přání zákazníků. Nová 500 Hybrid má dokonce manuální převodovku

Fiat 500 byl ještě donedávna jedním z nejstarších aut na našem trhu. 500 Nuova to dotáhl na skoro 20 let v produkci, ale již před pár lety byla nabídka doplněna i elektrickou a zcela novou variantou. Ta měla být definitivním nástupcem, ale hlad po malém benzinovém autíčku do města je, především na domácí italské půdě, stále značný.

Fiat nám tak již před nějakou dobou slíbil, že tohle nové elektrické auto bude tedy nakonec i spalovací, a je netrpělivě očekáváno. No a nyní přichází z turínské továrny Mirafiori zpráva, že nový Fiat 500 Hybrid už sjel z výrobní linky. Zprávu doplňuje sada fotografií, kdy jedna z nich přináší i další příjemnou zprávu - nový Fiat 500 bude mít manuální převodovku.

Abychom byli přesnější, první kus z výrobní linky je předprodukční, ale je to důležitý krok před spuštěním ostré produkce, ke které by mělo dojít v listopadu tohoto roku. Jak sám CEO Fiatu Olivier Francois uvedl, novinka nabízí dostupnou elektrifikaci a ikonický design, se kterou posílí produkci v továrně Mirafiori, aby opatřila všechny poptávky.

Mezi řádky si samozřejmě můžeme všimnout, že elektrický Fiat 500 není úplná prodejní hitovka. Ačkoliv je jakožto elektromobil do města velmi povedený, je to stále dražší auto, které nabízí veskrze to samé co předchozí levnější benzinové provedení. Pětistovka je nositelem hodnot značky Fiat a zákazníci si tak od posledního kvartálu tohoto roku budou moct svobodně zvolit pohon.

Zdroj: Fiat | Zdroj videa: Fiat