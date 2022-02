Fiat Uno Turbo letí s cenou do závratných výšin. Na tomhle kousku z Česka už neproděláte

Co takhle investiční auto, které vám zajistí konstantní úsměv kdykoliv se v něm budete chtít projet?

Malý italský hatchback Fiat Uno se vyráběl od roku 1983 a na lince vydržel dvanáct let. Dva roky po zahájení výroby se do něj začal dávat ikonický motor Fire o objemu jednoho litru. V témže roce se ale z Una stal také malý ďábel. Stal se totiž prvním malým hatchbackem, který byl vybaven turbodmychadlem.

Fiat Uno Turbo i.e. se téměř ihned stal ikonou, už třeba jenom kvůli tomu, že byl třináctistovce (1299 ccm) zvětšený objem o dva kubické centimetry, aby mělo Turbo povolenou vyšší rychlost na italské dálnici. Výkon 77 kW (105 koní) stačil k akceleraci z nuly na stovku lehce nad osm sekund a zajistil cestování až dvoustovkou.

Pětistupňová manuální převodovka posílala všechen výkon na přední nápravu a měkké pérování dělalo z auta v utažených zatáčkách pěkného rošťáka. V roce 1989 čekala Uno modernizace a výkon motoru se zvětšil na 85 kW. Ve výrobě vůz vydržel až do náhrady, kterou byl model Punto, respektive Punto GT.

Fiat Uno vypadá jako krabička za pár korun. A vlastně to není tak dlouho, co tomu tak skutečně bylo a i Turbo se dalo pořídit vyloženě za pár peněz. Tyhle doby už jsou ale dávno pryč, veteránská scéna se rozrůstá a s tím rostou i ceny. Jestli si tak brousíte zuby na Fiat Uno Turbo, připravte se na solidní výdaj.

Fiat Uno Turbo i.e. jsem potkal v loňském roce na veteránské výstavě. Měl na sobě cenovku 20.000 eur. A ne, nikdo se tam nezbláznil. Ve stavu „dodělat si a jet“ se bavíme o zhruba dvou stech tisících korunách. Pěkné kousky jsou za tři sta tisíc a kdo chce top stav, musí si připravit tak půl milionu.

Česká veteránská scéna občas nějaké Uno Turbo vynese na povrch a jedno takové se právě objevilo na prodej. Jedná se o kousek po renovaci, který za poslední dva roky najel lehce přes pět set kilometrů. Cena 210.000 Kč může nezasvěcené trochu rozrušit, protože tolik peněz by dal za skoro čtyřicet let starý Fiat přece jen blázen.

Je to ale naopak, auto je levné. Jeho hodnotu v očích pravověrných veteránistů může spíše srazit to, že nemá původní lak. Odstín Rosso Corsa byl vozu dán v roce 2019 a také nemá původní vačku a podvozek - je zde stabilnější Vmaxx. Vyjma laku jsou to ale vratné změny a pokud chcete takové auto v původním a netknutém stavu, bavíme se o trojnásobných penězích.

Takže právě proto na tomhle autě už neproděláte. Dotazy na investiční auta jsou teď všude okolo nás. Tady jedno je, ale není to nic, co zavřete do garáže a budete čekat. Tohle potřebuje jezdit. A bude vás to hodně bavit.

