Radosti Bohatá výbava Zajímavá cena Robustní a komfortní podvozek Nízká spotřeba Starosti Pomalý start motoru se systémem stop/start Nespolehlivá konektivita Verze Cross pouze pro hatchback 8 /10

Fiat Tipo je podle mého názoru neprávem přehlížené auto. Tedy alespoň co se týká našeho trhu. Prodává se v provedeních sedan, kombi i hatchback, za zajímavé peníze nabízí hodně prostoru, slušnou výbavu a pro řadu českých zákazníků plně dostačující motory pokrývající spektrum výkonu od 70 do 96 kW. V porovnání s českou, německou či korejskou konkurencí to není žádná hitparáda, jsem ale toho názoru, že kdo si chce vybrat, ten si vybere.

V rámci svého segmentu se současný Fiat Tipo stabilně drží ve druhé desítce neprodávanějších vozů na českém trhu. Za prvních 5 měsíců letošního roku figuruje podle údajů Svazu dovozců automobilů na 12. příčce, loni na tom byl stejně, a to se bavíme o nejlepších umístěních současné generace. To z dlouhodobého hlediska nejsou kdovíjaké úspěchy, taková Mazda 3 na tom ale není o moc lépe a třeba Honda Civic si o prodejích tipa může nechat jenom zdát.

Fiatu Tipo by mohla pomoci off-roadově laděná verze Cross, která představuje jednu z novinek loňského faliceliftu. Je téměř na vrcholu nabídky (nad ní už je jen nová verze City Sport), a dokonce i s nejsilnějším motorem (nafťák 1.6 MultiJet/96 kW), s nímž dorazila do našeho redakčního testu, stojí 525.900 Kč. To je pro představu zhruba tolik, kolik u nás dáte za úplně základní Volkswagen Golf s litrovým motorem o výkonu 81 kW. Vrcholné Tipo City Sport je pak o pouhých 10.000 Kč dražší.

Fiat se s tím nemaže

Misi Tipa Cross vysvětlil Fiat v oficiálních tiskových materiálech dost jasně: je to vůz pro mladé rodiny s dynamickým životním stylem, hledající funkčnost, emoce, prostor, styl a výbavu za přijatelnou cenu. Podobný typ zákazníků automobilky v minulosti zmiňovaly v souvislosti s novými crossovery, lépe řečeno se zvýšenými modely na malých či kompaktních platformách. Přitom taková auta už Fiat má: 500X, 500L Cross a Panda Cross. Jenže to je asi pořád málo.

Fiat nenechal po stránce vzhledu nic náhodě. Tipo obehnal pořádným množstvím kontrastních plastů, světlou výšku zvednul o 37 mm, upravil zavěšení a přidal i podélné střešní lišty, které byly dosud vyhrazeny jen pro kombi. Celkově je vůz o 61 mm vyšší než výchozí provedení. Oranžový lak karoserie zvolil Fiat už pro oficiální prezentaci omlazeného tipa a je vyhrazen pouze verzi Cross, nová maska chladiče s velkým nápisem Fiat je pak prvkem modernizace celé řady.

Jedna věc mi ale nejde do hlavy: zatímco u konkurence jsou obvykle oplastované varianty výsadou kombíků, v případě Fiatu Tipo je verze Cross dostupná pouze u hatchbacku. Na pohon všech kol také zapomeňte, ten tipo nikdy nenabízelo, a chybí i automatická převodovka. Je to zkrátka crossover, který jde svou vlastní cestou. Otázkou zůstává, jestli to bude stačit.

Všechno, co potřebujete

Už je to nějaký rok, co jsem naposledy řídil Fiat Tipo, jedno překvapení ale přišlo už s prvním usednutím za volant: díky výrazně zvýšené světlé výšce se dovnitř daleko lépe nastupuje a odpadl pocit jakéhosi „spadnutí“ na místo. Standardní tipo má přední sedadla ukotvená poměrně nízko nad podlahou, což je fajn, pokud nechcete být okolí tolik na očích, ale už ne tak fajn, máte-li problém s pohyblivostí. Pomoci si ale můžete výškovým nastavením.

Standardem verze Cross je nový 7palcový digitální přístrojový štít s množstvím zobrazení. Stejnou úhlopříčku má i displej infotainmentu U Connect s navigací a trochu složitějším ovládáním v angličtině. Vítám možnost přepínání mezi klasickým a adaptivním tempomatem a špatně nevypadá ani speciální čalounění sedadel.

Na fotkách vidíte vůz s téměř maximální výbavou. Komu by standardní 7palcový displej nestačil, může si připlatit 17.000 Kč za paket Tech, jehož součástí je 10,25palový infotainment s bezdrátovou konektivitou a indukčním nabíjením telefonů. Nabíječku je však možné pořídit samostatně za 4000 Kč.

Pominu-li fakt, že jsou páčky pod volantem dost daleko, nemají zrovna příjemný chod a při zapnutí blinkru jsem často omylem bliknul dálkovými světly, pila mi krev nespolehlivá konektivita. Systém Android Auto často vůbec nenaběhnul, docházelo ke ztrátě spojení a nepomohla ani výměna kabelu. Je to škoda, protože jinak je to uvnitř moc fajn auto navržené podle italských zvyklostí – tedy včetně tlačítek pro ovládání audia na zadní straně volantu. Už jsem málem zapomněl!

Stěžovat si nemůžu ani na vnitřní prostor. Vpředu i vzadu je interiér příjemně vzdušný, kolena a lokty mají dost volnosti a místo nechybí ani vzadu nad hlavou. I čtyři vysocí jedinci se dovnitř vměstnají s přehledem, pohoví si v pohodlných sedačkách slušně podepírajících stehna a v podstatě nebudou mít moc důvodu si na něco stěžovat. O to jedno USB v tunelu mezi předními sedadly se zadní cestující snad nějak podělí.

Skvělý je i kufr. Se základním objemem 440 litrů patří ke špičce v daném segmentu, má pravidelnou ložnou plochu, oka na uchycení gumicuků, háčky na tašky, zásuvku na 12 V i kvalitní čalounění. Sklopením zadních opěradel dostanete téměř rovnou ložnou plochu, maximální objem však výrobce neuvádí.

Ve spojitosti s kufrem jsem si všimnul i jednoho detailu na pátých dveřích: lakovaného krytu zadní parkovací kamery. Je to prostě hezké. Že má obrazový výstup kamery na malém středovém displeji infotainmentu nehezký obraz s malým rozlišením, je věc druhá, navíc nejde o standard nejvyšší výbavy, ale prvek paketu Convenience za 12.000 Kč, zahrnujícího i bezklíčové odemykání a startování tlačítkem. Společně s oranžovým lakem karoserie (16.000 Kč) jde o jeden z mála příplatkových prvků zkoušeného vozu.