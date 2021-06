Fiat se stane čistě elektrickou značkou. S okruhem na střeše má překvapivé plány

Další automobilkou, která s počátkem nového desetiletí přichází s příslibem kompletní elektrifikace do konce dekády, je italský Fiat. Všechno to začalo elektrickým modelem 500e, který byl prý jen začátkem nové řady elektrických modelů. Začne se pozvolna, další na řadě je podle všeho elektrický Abarth vycházející ze stejného modelu.

Vzácná Alfa Romeo 1900 M měla dokázat nadřazenost nad Fiatem. Povedlo se jí to

CEO automobilky Olivier François to veřejnosti sdělil prostřednictvím tiskové zprávy skupiny Stellantis, pod kterou Fiat spadá. Auta ale nejsou to jediné, co chce Fiat radikálně změnit. V blízké budoucnosti projde proměnou i legendární okruh na střeše továrny v turínské čtvrti Lingotto. Jezdit už se tu asi nebude, střecha se totiž stane největšími visutou zahradou v Evropě.

‚‚Je naším cílem uvést na trh auta s elektrickým pohonem, která nebudou dražší než ta se spalovacím. Právě zkoumáme možnosti udržitelné mobility pro všechny, jde o náš zatím největší projekt. Mezi roky 2025 až 2030 se naše nabídka stane postupně čistě elektrickou. Pro Fiat to bude radikální změna,‘‘ uvedl François.

Fiat představil crossover velikosti Škody Kamiq. Jeho jméno můžete vybrat sami

Fiat 500e používá elektromotor o výkonu 88 kW (120 koní) a energii ukládá do akumulátoru o kapacitě 42 kWh. Na jedno nabití tedy ujede dle WLTP 320 km, zatímco akcelerace z 0 na 100 km/h proběhne za devět sekund. Současně s elektrickou verzí prodává fiat ještě nadále i tu spalovací.