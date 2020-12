Fiat přesně ví, co děláte v karanténě. Vtipná reklama na 500X a 500L baví internet

Reklamy na automobily to měly vždy těžké, stačí jeden lehký náznak rasismu, sexismu či jiné formy nevhodného humoru a okamžitě jde spot do trezoru. Občas se stávají i bizarní věci, kdy se reklama stáhne jen proto, že si v ní někdo najde něco, co si myslí, že by mohlo někoho urazit. V tom je především dnešní doba zvláštní.

Udělat dobrou a vtipnou reklamu není jen tak. Ty nekorektní ale máme prostě rádi a něco v nás zanechají. Měla by mít také nějaký příběh, nápad. Kolikrát má však automobilka lepší promo, když to s reklamou opravdu přežene a každý to pak následně řeší. No a pak je tady Fiat, kterému je snad všechno jedno.

Jeho poslední počin je totiž opravdu zajímavý. Jde o reklamu na Fiat 500X a Fiat 500L, tedy velké verze malého městského hatchbacku 500. Již v minulosti Fiat ukázal, že reklamu na Fiat 500X umí pořádně okořenit. Určitě si vzpomenete na počin s viagrou, který se objevil před několika lety a do dnešního dne nasbíral stovky tisíc zhlédnutí na Youtube.

Myšlenka nové reklamy je jednoduchá. Je lockdown, začíná se záběry na opuštěné ulice světových metropolí, všichni jsou doma. Hudbu však následně přehluší zvuky vrzajících postelí ze všech koutů světa. „Až skončí karanténa, budete potřebovat větší auto,“ hlásí konec reklamy. Je to moc? Ani bychom neřekli. V tomto světě tento způsob humoru vítáme.