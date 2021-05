Fiat představil crossover velikosti Škody Kamiq. Jeho jméno můžete vybrat sami

Crossover segmentu B stojí na nové platformě MLA, která mu má dodat více robustnosti i pohodlí ve srovnání se starší konstrukcí MP1. Je určen pro brazilský trh a lze čekat, že využije přeplňovaný litrový tříválec Firefly s výkonem asi 92 kW a necelými dvěma stovkami Newtonmetrů, spojený s šestistupňovou automatickou převodovkou. Základní provedení by pak mělo dostat atmosférickou 1.3 a převodovku typu CVT.

Vstup na brazilský trh je naplánován na září letošního roku, zbývá však jedna důležitá věc. Je nutné vybrat název. Absolutní svobodu samozřejmě automobilka veřejnosti nedá, je vcelku jasné, jak by to dopadlo a návrhy by se jistě hemžily různými oplzlostmi. Vybrala proto tři varianty, o nichž nechá hlasovat skrze webové stránky. Možnostmi jsou Pusle, Domo a Tuo.

Do Evropy se tato novinka určitě nepodívá, na starém kontinentu Fiat vcelku úspěšně nabízí modely 500, 500L a 500X, Pandu, Tipo a nyní také novou elektrickou 500. Chystá také další retro model na bázi konceptu Centoventi. Na Brazilském trhu budou novému Crossoveru dělat společnost tamní specifické vozy Mobi, Argo, Cronos, Strada, Toro a Grand Siena.