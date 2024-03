Fiat Panda přijde v červnu s novou výbavou. Pro mimořádný zájem Fiat rapidně posílí výrobu

Pandu čekají dvě pozitivní novinky. Dostane modernější verzi a její výroba posílí. Je to evergreen, o který je stále velký zájem.

Nedávno zveřejněná pětice studií naznačila možný příchod elektrického Fiatu Panda a možná i vznik nové rodiny nesoucí toto jméno. Prakticky stejný záměr jako u pětistovky. V tu chvíli vyvstala otázka, co bude se spalovací verzí?

Generální ředitel Olivier Francois ve čtvrtek potvrdil, že benzinová Panda zůstane ve výrobě minimálně do roku 2027. Důvodem jsou stabilně vysoké prodeje, které přesahují momentální kapacitu výroby. Produkce bude proto letos navýšena o 20 % ze 144.000 na 175.000 kusů. Jediné, co může smělý plán výsledkově ovlivnit, je další zpřísnění emisních norem. Současné „benevolentnější“ podobě Euro 7 Panda bez problému vyhoví.

Pro Fiat je Panda zlatým dolem. Současná generace je tu s námi od roku 2011 a stojí na stejném základu jako například Lancia Ypsilon, která je rovněž nesmrtelným vozem. Panda si oblibu získala vysokou praktičnost při kompaktních rozměrech. Zákazníci jezdící mimo zpevněné silnice oceňovali možnost pohonu všech kol, stejně jako šetřící měli radost z motoru na LPG.

Moc z toho už v současné Pandě nenajdeme, protože mild-hybridní litr pohání jen přední kola. Panda se během let designově vyvíjela, dostávala modernější infotainment a jízdní systémy, ale základ zůstal stejný. To šetřilo investice do vývoje, takže Fiat z ní má příhodné zisky a zároveň ji může stále nabízet za přívětivou cenu.

Letos ji čeká další dílčí modernizace technického rázu. Je třeba splnit nové bezpečnostní standardy platné od 7. července. Panda dostane povinnou signalizaci překročení rychlosti, „černou skříňku“, protikolizního asistenta, sledování jízdy v pruhu a čtení dopravních značek. Standardem se rovněž stane snímání bdělosti řidiče a zadní parkovací senzory. Uprostřed palubní desky se objeví nový 7palcový infotainment s Apple CarPlay a Android Auto s digitálním příjmem rádia. Nabídku rozšíří linie Pandina s bílým lakem zvenčí i zevnitř a žlutými detaily. Výroba naběhne v červnu.