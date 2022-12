Fiat otevírá první virtuální showroom. Po sestavení vysněného vozu vás sveze na střeše budovy Lingotto

Fiat vstupuje do světa virtuálních nákupů a poskytuje dosud nevídaný zážitek z pohodlí vašeho domova.

Digitální svět a multimediální technologie ženou vývoj kupředu a zvolna naznačují, že na některých postech brzdy nahradí lidský faktor. Například Volkswagen nabízí předváděcí jízdy s ID.4, při nichž vás nedoprovází prodejce, ale místo něj je na palubní desce hlasová asistentka Amazon Alexa speciálně vycvičená pro odpovídání dotazů o tomto modelu. Smyslem je odstranit obavy zájemce z potenciálního nátlaku prodejce na zakoupení vozu, nebo jiného netaktního chování.

Italský Fiat zachází v myšlence digitálního prodeje ještě dále s nově vytvořeným Fiat Metaverse Store. Jedná se o první virtuální showroom s automobily, kde naleznete zatím jen Fiat 500 v edici La Prima by Bocelli, ale do konce roku by se měl Metaverse Store rozrůst o všechny verze Fiatu 500. Během první poloviny příštího roku přibydou i ostatní modely. FIAT Metaverse Store je výsledkem spolupráce se společnostmi Touchcast a Microsoft. První z nich pro produkt platformu podporovanou cloudem od Microsoftu.

Pro vstup do virtuálního obchodu nepotřebujete žádné aplikace, 3D brýle, virtuální soupravu ani avatary. Vše zvládne vaše chytré zařízení, ovšem nutností je rezervovat si termín návštěvy předem na stanovenou hodinu. V showroomu vás totiž přivítá živý asistent, takže lidský faktor nebyl zcela odstraněn. Specializovaný pracovník podpory vás provede celým vozem a pomůže i s modelací konkrétní sestavy.

V podstatě je to pokročilý 3D konfigurátor, kde s asistentem vyberete správný lak, čalounění interiéru a specifické prvky výbavy. Navíc vás seznámí s možnostmi multimediálního zařízení, režimy jízdy a způsoby nabíjení. Abyste nebyli ochuzení o zážitek z jízdy, přesunete se ve svém Fiatu 500 na střechu budovy Lingotto v Turíně, kde se nachází slavný ovál. Prohlídku s živým asistentem je možné rezervovat ve všední dny od pondělí do pátku od 9 do 20 hodin a v sobotu od 10 do 18 hodin. Bohužel, zatím jen v Itálii, ale brzy se novinka rozšíří i na další trhy.