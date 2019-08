Fiat opět nechá umřít Tipo, nahradí ho SUV. Známe plány Italů pro příštích 5 let

Po Maserati se nyní u koncernu Fiat Chrysler Automobiles řešila také budoucnost Fiatu. Italská automobilka zveřejnila strategický pětiletý plán, který zásadně oživí současnou nabídku modelů. Všechno přitom započne již příští rok očekávaná nová generace Fiatu 500, která přijede výhradně jako elektromobil.

Britský Autocar přitom dodává, že nová elektrická „pětistovka“ přijede s prakticky řešenými dveřmi obdobně jako například BMW i3 – otevírají se proti sobě a dveře pro posádku vzadu jsou menší. A jak už víme, nový Fiat 500 by měl působit více prémiovým dojmem a pustit se do boje například s novým elektrickým Mini či Hondou E.

V rodině modelů 500 má poté zůstat SUV 500X, zatímco dnes už nepříliš populární MPV 500L zřejmě nahradí jiný prostornější model, respektive diskutované kombi 500 Giardiniera. Dalším rodinným modelem bude také nová Panda, která si nepochybně vypůjčí designové prvky již představené u letošního konceptu Centoventi a její uvedení na trh je plánováno na rok 2021.

Rovněž u Pandy navíc Fiat počítá s možností čistě elektrického ústrojí, které by doplnilo nabídku spalovacích motorů. Modulární platforma pro zástavbu baterií by přitom umožnila zákazníkům vybrat si z několika různých kapacit akumulátorů a tedy zohlednit konečnou cenovku vozu a potřebný dojezd.

Do pěti let by mělo přijet i zbrusu nové SUV, jež by nahradilo současné Tipo, u něhož rovněž klesá zájem. Zatím se mluví o možném základu v koncernové technice Jeepu Renegade, kterou má ostatně využít i nové menší SUV od Alfy Romeo. Tato nová dvojka by tedy rovněž dostala i plug-in hybridní ústrojí dříve uvedené v Jeepu.