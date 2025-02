Horká novinka italské automobilky Fiat se nám představila v Turíně prozatím v elektrické verzi. Jako auto do města vypadá fajn vzhledem i vlastnostmi, třebaže bez chyb není.

Retro vlna se poslední dobou nese evropským automobilovým průmyslem a Fiat nezůstává stranou. Do segmentu B, kde kdysi sklízel obrovské úspěchy s modelem Punto, přichází nová Grande Panda. Sice má bez milimetru čtyři metry na délku, ale nepochybujte o tom, že se dovnitř v pohodě vejdou čtyři dospělí.

To je, kromě designu, také ukázkou inspirace původní pandou z 80. Let minulého století. První je vzhled – od hranatých tvarů přes excentrické umístění loga a nápisů na přídi i zádi vozu až po palubní desku je Grande Panda moderní inkarnací své dávné předchůdkyně.

Zvenčí stojí za vypíchnutí třeba nabíjecí kabel schovaný v přídi. Patří 7kW palubní nabíječce a je doplňkem ke klasické zásuvce CCS2 vzadu, skrz kterou je možné 44kWh baterii nabíjet až 100kW výkonem. Grande Panda však má být autem primárně do města a jeho okolí, takže se počítá spíš s nabíjením doma přes noc z wallboxu. V takové situaci je vždy snadno přístupný kabel, který navíc nemusíte po použití motat na potenciálně mokré zemi, výhodou.

Z dalších detailů si všimněme např. plakety na zadních dveřích, která při pohledu z jedné strany ukáže nápis FIAT, ale když kousek popojdeme, vidíme logo v podobě čtyř šikmých čar. Anebo zadních lamp, jejichž vodorovná horní plocha hravě unese šálek espressa. Ale taky může znamenat větší riziko poškození při krupobití nebo neopatrném couvání.

Recyklovaný tetrapak

Interiér verze La Prima, kterou nám Fiat při turínských prvních jízdách přidělil, zaujme na první pohled tím, že ho většina není černá, nýbrž modrá. Automobilka uvádí, že všechno, co je modré, obsahuje část recyklovaných hliníkových a plastových částí nápojových kartonů. Udržitelnost je tématem i u potahu části palubní desky, tvořené materiálem s bambusovými vlákny. Navíc je opravdu krásný i příjemný na dotek.

To má společné s potahem sedaček, který to nepřehání s umělou kůží. Většina plochy, na které osádka sedí, je látková se čtvercovým designem, který – stejně jako příď vozu – má připomínat okna továrny Lingotto v Turíně, kde se fiaty dlouho vyráběly. Pracoviště řidiče chválíme za to, že tu je ovládání klimatizace na vlastním panelu s klasickými tlačítky, navíc potěší vyhřívání volantu i čelního skla. A pískání při překročení rychlostního limitu i hlídač čar na silnici mají také vlastní, snadno dostupná tlačítka.

Dva velké displeje jsou u elektro-verze samozřejmostí; přístrojový štít slouží k nastavení vozu a centrální displej zase umí bezdrátové zrcadlení smartphonu i vlastní navigaci – ale nastavení nabíječky coby cíle neznamená předehřev baterie pro co nejrychlejší nabíjení. Automobilka nicméně slibuje, že po připojení k rychlonabíjecí stanici dosáhne výkon maximálních 100 kW rychle.

Velmi příjemným překvapením bylo pro 184 cm vysokého redaktora, že se „za sebe“ vešel na zadní sedačku ještě s pár centimetry před koleny i nad hlavou. Také nastupování je, ač to tak z poměrně malého zadního otvoru dveří nemusí působit, relativně snadné. Zadní pasažéři mají k dispozici kapsu na smartphone zezadu předních opěradel navíc k tradiční větší kapse dole, a taky dva nabíjecí porty USB-C. Horší to je s dostupností úchytů isofix, které jsou utopené hluboko pod zipy.

Připravena na město

Prezentace v Turíně coby domově značky Fiat byla požehnáním z toho důvodu, že povrch místních ulic si svou kvalitou nezadá s ulicemi pražskými. Mohli jsme tak zjistit, že i na 17" kolech v nabídce od podvozku nic nemlátí ani nezvoní, nezaznamenali jsme ani přehnanou tvrdost. Odpružení je pro zamýšlené použití vozu naladěno dobře. Jen řízení by mohlo reagovat hbitěji.

To ostatně platí i o pohonu – nástup točivého momentu je na elektromobil vlažný. Znamená to méně problémů s trakcí, ale bleskurychlé rozjezdy tu nečekejte. Při jízdě v městských a okreskových rychlostech je dynamika slušná v rámci své kategorie, při předjíždění na dálnici je však citelným omezením nízká maximálka.

Grande Panda nabízí dva jízdní režimy – standardní D a druhý s označením DC. Doufali jsme, že tlačítko C znamená „Coast“, tedy plachtění, protože v módu D je rekuperace po uvolnění pedálu plynu nepříjemně silná a pod volantem chybí pádla k její regulaci. Režim DC skutečně znamená menší míru rekuperace, ale bohužel také letargičtější zrychlování po prudším sešlápnutí akcelerátoru.

Spotřebu a dojezd na jedno nabití z prvních jízd těžko hodnotit. Displej však naznačoval, že by v metrice dojezdu mezi 10 a 80 % stavu nabití baterie vůz měl být schopen zvládnout 200 kilometrů, nebude-li jich většinu tvořit dálnice. Tam totiž dojezd z displeje mizí před očima.

Fiat Grande Panda: Základní technická data Motor 2x PMSM/1x PMSM Výkon [kW/min] 83/- Toč. moment [N.m/min] 122/- Převodovka 1° aut. Vnější rozměry, rozvor [mm] 3.999 x 1763 x 1573, 2540 Provozní hmotnost [kg] 1554 Objem zavazadlového prostoru [l] 350 Maximální nabíjecí výkon AC/DC [kW] 7/100 Max. rychlost [km/h] 132 Zrychlení 0-100 km/h [s] 11,5 Kapacita baterie [kWh] 44 Kombinovaná spotřeba WLTP [kWh/100 km] 16,8 Cena 589 900 (předběžná)

Otázka ceny

Grande Panda se svými rozměry jeví jako fajn povoz do města a jeho blízkého okolí s jen občasnou delší vyjížďkou. Komu by elektřina nevyhovovala, může si počkat na hybridní verzi se 74 kW tříválcem PureTech a 6stupňovou samočinnou převodovkou, která má přijít na trh ještě v letošním roce.

Některá místa, kde se šetřilo, panda nedokáže skrýt, ale navzdory tomu je docela povedeným autem pro široké spektrum zákazníků. Jak široké bude, rozhodne samozřejmě zejména ceník, chystaný ke zveřejnění v nejbližších týdnech.

Hodnocení Světa motorů Klady Působivý vnitřní prostor Komfortní odpružení a malý hluk od kol Funky interiér s dobrou ergonomií Jednoduché vypínání nejotravnějších asistentů Dobré odhlučnění Zápory Špatně přístupné úchyty isofix Tlusté A-sloupky u dolních konců Nízká nejvyšší rychlost Okna nemají samočinné dojezdy směrem nahoru Silná rekuperace po uvolnění pedálu plynu

Článek vyšel ve Světě motorů. Časopis si můžete zakoupit na ikiosek.cz