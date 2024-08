Fiat brzy zavede geniální doplněk. Odkoukal ho od Francouzů, ale dost usnadní práci

Zatím jediným autem s podobným systémem, na které si umíme vzpomenout, byl Renault Twizy. Nyní budou mít integrované kabely všechny nové elektrické Fiaty, i když jen pro pomalejší nabíjení střídavým proudem – takto řešené rychlonabíjení by kladlo zvýšené nároky na chlazení, u chystané Grande Pandy proto bude klasická DC zástrčka na boku vozu. Integrované kabely budou pak pod klapkou v čelní masce. Zákazníkům by měly usnadnit práci a nabídnout vyšší uživatelský komfort, pochvaluje si je také výkonný ředitel koncernu Stellantis Carlos Tavares, pod nějž Fiat patří.

„Přicházíme s řešením, díky němuž nebudete pokládat kabel do bláta,“ uvedl. „Máte fantastická auta – plná technologií, skvělých materiálů, pěkných obložení – a první věc, kterou uděláte, je, že dáte kabel na zem, je špinavý a hodíte ho zpátky do kufru. To není úplně špičková technika. Když se podíváte na vysavače, ty mají lepší řešení,“ vysvětluje. Nabíjení integrovaným kabelem bude v Grande Pandě možné 7,4 kWh, rychlonabíjení podporuje až 100 kWh.

Připomeňme si také, že má jít o jeden z nejdostupnějších elektromobilů na trhu. Bude jej pohánět elektromotor o výkonu 83 kW a energii čerpá z 44kWh baterie, s níž dle WLTP ujede v kombinovaném provozu až 320 kilometrů. Zákazníkům, kterým elektřina zatím nevoní, by Fiat měl nabídnout benzinové provedení s tříválcem o výkonu 74 kW a manuální převodovkou, což odhadujeme podle sesterského a nyní již prodávaného Citroënu C3 na stejné platformě Smart Car.