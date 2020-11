Fiat 500e projel dílnou Mopar. Nabral si UV lampu i speciální přihrádku na make-up

Společnost Mopar budou znát nejspíše příznivci silných amerických strojů. Již 83 let se zabývá dodáváním exkluzivních dílů a některé vozy dokonce i sama upravuje. Jde o kult, jehož jméno vzniklo spojením slov „motor“ a „parts“. Kult dokonce tak oblíbený, že se prosadil slogan: „Mopar or no car“.

Mopar začal u Chrysleru, takže je nyní součástí koncernu FCA. Své pařáty má tak třeba i ve značce Fiat, kde se právě angažoval u elektrického modelu 500e, což je na značku spojenou především s americkými bouráky nezvyklé. Pro italský vůz je k dispozici celkem osmdesát dílů, které se dají skládat do různých setů.

Fashion set obsahuje chromované doplňky karoserie, speciální potah klíče od vozu a unikátní 17palcová kola. Specialitkou je pak speciální přihrádka ve středovém tunelu, kde je místo pro mobilní telefon, make-up a kosmetický kufřík. Pokud pak chcete svůj Fiat 500e přiostřit, je pro vás připravený paket Sport Techno.

Ten obsahuje třeba šedá 17palcová kola či polepy karoserie. Třešničkou na dortu je pak možné objednat do vozu UV lampu, která má v době koronaviru pomoci odhalit nečistoty. Fiat 500e si můžete koupit i u nás, základní varianta stojí 899.900 Kč a za kabriolet dáte 977.900 Kč.