Fiat 500e možná dostane spalovací motor. Elektrická verze moc netáhne

Italský list Il Corriere della Serra informuje, že se v Mirafiori konala schůzka manažerů a konstruktérů ohledně proveditelnosti plánu přidat nyní ryze elektrickému Fiatu 500e spalovací motor. Projekt je prý vyhodnocován, dodavatelé byli poptáni a čeká se na rozhodnutí – polská továrna ve městě Bílsko-Bělá, která vyrábí spalovací motory koncernu Stellantis, má být totiž do konce roku uzavřena. V úvahu tak podle Il Corriere della Serra přichází například brazilský závod v Pernambucu.

Fiat by dle dobře informovaných zdrojů rád zvýšil výrobu modelu 500e na 175.000 kusů ročně – v loňském roce vzniklo v továrně Mirafiori 77.260 exemplářů. Zhruba 100.000 kusů by tak mělo připadat na potenciální model se spalovacím motorem. Otázkou naštěstí není, jak by zapadl do nabídky vzhledem k tomu, že se v Polsku stále vyrábí nyní již velmi letitá (2007) původní verze moderní pětistovky, vloni šlo o 104.000 kusů. Ta totiž vzhledem k nevyhovujícímu stavu vůči homologačním požadavkům v Evropě skončí koncem dubna, její výroba se pak přesune do Alžírska a prodávána bude mimo starý kontinent.

V případě 500e se spalovacím motorem by mělo jít o perspektivu italských zaměstnanců, jejichž odbory se obávají nedostatku práce vzhledem k nižším než očekávaným prodejům bateriového modelu – původně se počítalo s 90.000 kusy. Automobilka již v letošním roce zrušila jednu směnu v továrně Mirafiori. Případná spalovací verze 500e by neměla dlouhou životnost, dle Il Corriere della Serra jen dva až tři roky. Kromě upokojení odborů má také posloužit k naplnění požadavků italské vlády, která vyžaduje domácí výrobu milionu vozů ročně, z čehož má nejméně 200.000 připadat na Turín.