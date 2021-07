Radosti Hodně slušný dojezd Komfortní podvozek Vymazlené detaily Charisma Starosti Mimo město nezáživné Kvalita některých plastů 9 /10 Elektrická verze novodobé pětistovky se ukázala na autosalonu v Londýně už v roce 2008. Postavil ji italský výrobce Micro-Vett, který dělal i elektrické užitkové vozy. Na výstavě ji prezentoval dealer Nice Car a dal vozu označení NICE (No Internal Combustion Engine). Tento vůz se dostal i k nám do České republiky a prezentoval ho ČEZ. Bílé pětistovky se zelenými polepy a oranžovým pruhem si z našich silnic možná ještě pamatujete. Nejslabší verze ale měla dojezd jen 80 km a konektor pro napájení se nacházel v motorovém prostoru. No, elektromobily už mají za sebou také zajímavou cestu. Fiat Panda po faceliftu má české ceny. Mild-hybridem je i naprostý základ Další elektromobil se značkou Fiat už byl tovární. Fiat 500 BEV (raději mám italské označení Elettra) se představil na detroitském autosalonu v roce 2010, jakožto konkurent pro tehdy demonstrační Mini E, které taktéž vzniklo konverzí vozu se spalovacím motorem. Tomu ale cesta na trh trvala skoro deset let. Fiat to zvládl už po třech. Produkční verze přestrojeného Fiatu 500 na elektromobil se ukázala na autosalonu v Los Angeles v roce 2012 a v červenci následujícího roku začal ve státě Kalifornia jeho prodej. O rok později se vůz začal prodávat i v sousedním Oregonu. Fiat 500e byl určený pouze pro americké trhy a nikdy se v Evropě oficiálně nenabízel. Alpha Ace vypadá jako nový Fiat 850 Coupe. Retro elektromobil ujede 403 km Zakázané ovoce ale přece chutná nejlíp. Fiat 500e byl relativně levný, měl do města slušný dojezd, vypadal cool, uměl vystřelit z křižovatky jako z praku a byl eko, takže i trendy. Jen málo aut se mohlo pochlubit těmito vlastnostmi. Vlastně mě z hlavy napadají jen Nissan Leaf a BMW i3. Postupem času se tak malé italsko-americké elektromobily začaly dovážet i sem jako ojetiny. V Americe jich jezdilo docela dost. Především proto, že tam platila federální dotace 7500 dolarů. Pokud byl kupující z Kalifornie, tak se k tomu přidalo ještě dalších 2500 dolarů. Ve výsledku si tak Američan koupil elektromobil za cenu v přepočtu pod půl milionu korun už v roce 2013. Dnes koupíte tuto ojetou americkou zajímavost v Česku klidně i za 250 tisíc. Žiguli kabrio? Kdepak. Fiat 124 od studia Touring vznikl v nejméně vhodnou dobu Dá se to tedy pro Fiat brát jako úspěch? To ani náhodou. "Pokud zvažujete koupit 500e, doufám, že ho nekoupíte, protože pokaždé, když jeden prodám, stojí mě to 10.250 dolarů," prohlásil Sergio Marchionne v rozhovoru pro Brooking Institution v roce 2014. Tehdy to bylo ještě v přepočtu o 60 tisíc korun víc, než šéf Fiatu předpokládal. Konec lekce z dějepisu V roce 2018 Marchionne zavelel, aby se Fiat pořádně opřel do elektrifikace. Tím měl na mysli i novou, zcela nezávislou elektrickou pětistovku (tedy pokus č. 2). O rok později jsme na ženevském autosalonu viděli koncept Fiat Centoventi, který předznamenal investici ve výši 700 milionů dolarů do fabriky Mirafiori, aby se mohl začít vyrábět. A jak už vidíte, tak se to Italům povedlo. Fiat splnil plán do puntíku přesně a uvedl tak zbrusu nový, a aktuálně v nabídce jediný, elektromobil na trh. Po debutu klasické verze se v říjnu ještě připojila varianta 3+1. Poté následovaly české ceny a vstup na náš trh. Nyní se varianta hatchback dostala i do našeho redakčního testu. Fiat se stane čistě elektrickou značkou a začne s tím už za čtyři roky. Na jakých tedy staví základech? Turínské základy Nový Fiat 500e stojí na zbrusu nové platformě. Olivier François, předseda představenstva Fiatu, uvedl, že na stejném základu by mohla stát i nová elektrická panda. I když vypadá elektrická pětistovka na první pohled jako derivát, je ve skutečnosti větší než spalovací verze. Konkrétně je o 8 cm delší, o 3 cm širší a má o 2 cm větší rozvor. Takže zas o tolik větší není. Fiat chystá konkurenci pro Volkswagen T-Roc Cabriolet. 500X přijde o střechu Zvenku si auto zachovává stejné tvary, ale přidává k nim decentní změny, jako je třeba nové označení „500“ složené ze dvou linek. Když si pak všimnete, najdete stejné linky i na světlometech. Přední maska nemá žádné otvory, jsou až v nárazníku. Kliky nejsou mechanické, ale mají tlačítko na vnitřní straně, kde se po stisknutí dveře odjistí a povyskočí vám naproti. Na spodní hraně zadního bočního okna se nachází plaketa označující testovanou výbavu La Prima. Boční blinkry jsou z karoserie vystouplé do šípovitého tvaru (odkaz na první 500) a společně s nimi blikají i spodní přední světlomety. Zadní svítilny jsou vystouplé ven z karoserie a na jejich boční části se nachází logo modelu. Fiat 500e projel dílnou Mopar. Nabral si UV lampu i speciální přihrádku na make-up Kola podběhy krásně vyplňují, ale vzhledem k velikosti auta jsem na první pohled hádal maximálně patnáctky. Omyl, jsou to sedmnáctky, a to ve zcela novém dvoutónovém designu s diamantovovou povrchovou úpravou. Obouvají cenově přijatelné pneumatiky 205/45 R17. Ty má na přední nápravě i Honda e, ale vzadu má vzhledem k pohonu zadních kol širší. Fiat 500e je hravý, retro a vymazlený do detailu. Honda e šla však podle mě ještě o kousek dál. Oba dva modely jsou ale plné odkazů a prostě cool. Fiat má přinejmenším lepší reklamní kampaň. Dokonce se mu do ní podařilo dostat legendárního herce Leonarda DiCapria, bojovníka proti globálnímu oteplování, který se mimo jiné přesunuje soukromým tryskáčem. Haha. Klame tělem Zvenku vypadá Fiat 500e jako auto, které si musíte obléknout či se do něj těsně nasoukat. Je to ale úplně v pohodě, nebojte. Měřím 183 cm a na předních sedadlech nebyl vůbec žádný problém s nedostatkem prostoru. Sedadla jsou velkoryse rozlehlá a příjemně se v nich sedí. Připomínají spíše křesílka a sama o sobě toho umí dost odfiltrovat. Prostřední výplně jsou navíc prošívané do stále se opakujících slov „Fiat“. Když ve Fiatu 500e sedím, mám zadek přímo uprostřed auta. Řidič je tady prostě centrem dění. I přes vyšší posaz jsem měl i dost místa nad hlavou. Právě u hlavy však byla jedna věc, která mě vyloženě rozčilovala. Fiat 500e La Prima má totiž panoramatickou střechu, kde sklo od posádky odděluje jen chatrná síťka. Když je tak venku velké horko, sklo se ohřeje a doslova vám griluje hlavu. Poláci v FSO nedělali jen licenční Fiat a Polonez. Znali jste i Warsawu a Syrenu? Pamatujete, jak jsem psal o elektrických klikách dveří? Tak je najdete i uvnitř. Pro otevření dveří zevnitř je tak nutné stisknout tlačítko před madlem a ony se odjistí. V případě, že se elektronika v autě porouchá, je tu ještě nouzová páka u spodní přihrádky, kam mimochodem s přehledem umístíte půllitrovou PET lahev. Mrkněte schválně i na dno madla. Je tam na gumě vyražená silueta prvního Fiatu 500 a nápis „Made in Torino“. Něco podobného najdete i v přihrádce pod infotainmentem, kde je bezdrátové nabíjení telefonu. Na jejím dně je vyražená silueta města Turín. Vidíte, takových „ptákovin“ a není ani pořádná fólie na střešní okno… No není tohle auto italské? Palubní deska je slušně zpracovaná a ani s kvalitou materiálů to většinou není špatné. Líbí se mi čalouněná část s pěknou texturou přes celou šířku desky a dvouramenný multifunkční volant, jehož zpracování tlačítek sice není nic moc, ale zase jsou ergonomicky hezky rozmístěná. Opět jsem si také rád připomněl ovládání audia ze zadní části volantu, což je příjemné a uvolňuje to místo pro další tlačítka vpředu. Vzácná Alfa Romeo 1900 M měla dokázat nadřazenost nad Fiatem. Povedlo se jí to Klimatizace si ponechala tlačítkové ovládání. Palubní desce dominuje nový digitální přístrojový štít o úhlopříčce 10,25“ s moc příjemnou a přehlednou grafikou. Češtinu nemá, ale manuál v přihrádce je do našeho jazyka přeložený. S rychlostí úkonů je na tom také poměrně dobře, ale už jsme tady měli i svižnější systémy. Zajímavostí je třeba pět možností nastavení rychlosti nabíjení. Trochu nešikovné je ale třeba menu pro ovládání vyhřívání sedadel. Ve výbavě obřího displeje samozřejmě nechybí navigace či digitální příjem rádia. Je tu ale i možnost propojení s chytrými telefony. Jen se mi funkce vždy ukázaly jen přes levou půlku obrazovky a na pravé byly některé widgety. Jejich lišta mi však nešla sbalit, takže třeba navigování přes Waze bylo na značně menší ploše než u navigace ze systému auta. Škoda 110 DeLuxe se vydražila za skoro dva miliony. Ani krásný Fiat na ni neměl Mezi řidičem a spolujezdcem je tunel s přihrádkou a ovládáním audia, parkovací brzdou i voličem jízdních režimů. Nechybí ani čalouněná loketní opěrka bez možnosti posunu. Za převážení na zadních sedadlech vám pak asi nikdo z vašich přátel nepoděkuje. Pokud jim tedy není osm let. Pro dospělého člověka je to místem utrpení. Navíc se sem velmi špatně nastupuje, což ale vyřešíte verzí 3+1, která má na pravé straně dvoje dveře. Stejně tam ale nikdo vyšší sedět chtít asi nebude. Dětskou autosedačku ale ukotvíte na obou místech. Kufr má Fiat 500e použitelný, a dokonce v něm najdete i zřejmě nejmenší plato na světě, co vypadá jako dvě spojené misky pro psa. Kufr má objem 185 litrů, ale zadní sedadla lze ještě jednotlivě sklopit. Hlavně díky barevné kombinaci, která slušela hlavně volantu, se mi na palubě auta moc líbilo. I digitální přístrojový štít je přehledný a nabízí zajímavé možnosti zobrazení. Ještě tři malé rýpnutí si ale nemohu odpustit. Startovací tlačítko se pro nastartování musí stisknout dvakrát. Kvalita plastů na výplních dveří je oproti palubní desce tragická a auto se velmi potichu zamyká, takže tlačítko mačkám víckrát. Jenže to pak Fiat zatroubí.

Amarcord Při každém nastartování a následném rozjezdu začne Fiat 500e hrát do okolí část titulní písně z filmu Amarcord, který natočil v roce 1973 režisér a scénárista Federico Fellini. Snímek inspirovaný Felliniho dospíváním byl třikrát nominovaný na Oscara, z toho jednu nominaci na nejlepší zahraniční film skutečně proměnil ve zlatou sošku. Hudbu k filmu složil Nino Rota. Ano, ten Nino Rota! Městský dravec Fiat 500e má vpředu jeden elektromotor s permanentním magnetem, který je dostupný ve dvou výkonových variantách. Základ má 70 kW a již od druhé výbavy Passion je k dispozici i silnější verze s výkonem 87 kW (118 koní) a s točivým momentem 220 N.m. Pohotovostní hmotnost vozu pak činí 1365 kg, z toho necelých 300 kg dělá 42kWh baterie (37,3 kWh využitelných). Fiat 500X Yachting má plátěnou stahovací střechu. Jachtu připomíná hlavně uvnitř Zrychlení z 0 na 50 km/h proběhne za 3,1 sekundy. To ve spojení s nízko položeným těžištěm a rozměrově skromnou karoserií dělá ve městě z nové elektrické pětistovky čipernou mršku. Z křižovatky vás elektromotor „vyšťouchne“ jako první a pružnost zůstává i během kličkování v husté dopravě. Hledání místa na parkování je pro řidiče pak o dost snazší než u kteréhokoliv crossoveru. Fiat 500e má samonosnou ocelovou konstrukci s nezávislým zavěšením všech kol. Vpředu jsou vzpěry McPherson, vzadu vlečená ramena spojená torzní příčkou. O odpružení se starají vinuté pružiny s teleskopickými tlumiči a vpředu i vzadu jsou zkrutné stabilizátory. Pro městské auto jde o dostatečný setup, který navíc těží z naladění na italské silnice, které jsou si na mnoha místech podobné těm českým. Fiatu 500 se už vyrobilo 2,5 milionu kusů. Milníku bylo dosaženo u našich sousedů Povrch s velkými nerovnostmi, spoustou záplat a propadlých kanálů však dokáže pětistovku stejně pěkně rozklepat a do kabiny se ozývají tupé rány. Na druhou stranu neztrácí stabilitu, pevně kopíruje povrch a řidič má tak jistotu. To jsou ale extrémy, na běžných silnicích tlumí nerovnosti výtečně i na velkých sedmnáctkách. Dost toho ale odfiltrují i měkká sedadla, jak již bylo řečeno. Nevinné koťátko Venku z města už Fiat 500e takovým hrdinou není. Akcelerace z 0 na 100 km/h proběhne za 9,5 sekundy a dynamika u toho začíná silně klesat. V běžných cestovních rychlostech se ale motor cítí dobře, jen si nemyslete. Na okresní silnici při rychlosti 80 km/h ještě s přehledem bezpečně předjedete. Dálniční stotřicítku udržíte snadno a maximem je 150 km/h. Kdo se ale namlsá dynamikou ve městě a bude od auta čekat nějaké vzrůšo v zatáčkách, bude zklamaný. S poměrně strmým řízením je sice ve městě zábava, ale na okresních silnicích mu ostatní komponenty podkopávají nohy. Motor se stane nezáživným a brzdy s vlažným nástupem nedávají řidiči moc důvěry. S Hondou e se dalo zabavit mnohem víc. Kdo chce ale pětistovku k blbnutí na okresních silnicích, koupí se přece Abarth. Nový Abarth F595 používá techniku z Formule 4. Řízný drobek má 165 koní Jízdní režimy jsou tři: Normal, Range a Sherpa. Říkal jsem jim ale Normal, Brzdí sám a Ne! Normální režim je klasicky čistý elektromobil, co ve velké míře po puštění plynu plachtí, a bez možnosti zvolit si úroveň rekuperace. Range umožňuje řízení jen pravou nohou. Systém rekuperace je tedy o dost silnější a umí s autem i sám zastavit. Sherpa slouží k tomu, když jde s dojezdem do tuhého. Omezí některé systémy, jako je klimatizace a vyhřívání sedadel a omezí také akceleraci. Tyto funkce si v něm ale můžete i tak zapnout. Používat ho ale vlastně vůbec nemusíte, protože o nouzové řešení si auto umí říct i samo, když dojezd klesne pod únosnou mez. Stalo se mi to pod dojezd 50 km. Je autu v tu chvíli jedno, kde se nacházíte a omezí maximální rychlost na 80 km/h. Abarth 695 Esseesse má novou limitku. Nejrychlejší model vznikne jen v 1390 kusech Fiat 500e disponuje autonomním řízením 2. úrovně. Má tedy adaptivní tempomat i hlídání jízdních pruhů. Umí skoro bezchybně číst dopravní značky omezující rychlost a disponuje také hlídáním slepého úhlu. To však funguje pouze do rychlosti 140 km/h. Docela slušná asistenční výbava na takového prcka. Hlídání okolí pomocí senzorů se pak někomu hodí i při parkování, ale s tímto autem není parkování žádný problém. Spotřeba a dojezd V cyklu WLTP udává Fiat dojezd 320 kilometrů a nabíjení výkonem až 85 kW. Nejvíc jsem se však dostal na nabíječky s 50kW výkonem, kde si auto řeklo o nabití z 16 % baterie na 100 % o hodinu a 34 minut. Už za 45 minut tam ale bylo 89 % kapacity a dojezd se zvedl na 223 kilometrů. Při čekání do sta procent by to dělalo dle palubního počítače ještě 36 minut. Auto si vzalo za 46:59 celkem 28,1 kWh. Z domácí zásuvky si pak počkáte klidně i 15 hodin. Avizovaného dojezdu 320 km se mi však nepodařilo dosáhnout nikdy. S kapacitou na 100 procentech ukazoval palubní počítač dojezd 260 km. Přepnutím do režimu Sherpa se zvedl ke třem stovkám. I to je ale do města až až. Za týden jsem s autem najel 480 km se spotřebou 16,9 kWh/100 km. Při jízdě na dálnici se spotřeba zvedá na 18 kWh/100 km a při plném tempu na delším přesunu jsem se dostal maximálně na 22,7 kWh/100 km. Nová Kia EV6 upřesňuje dojezd. Na jedno nabití dojede z Chebu až do Ostravy Nikdy mi nepřišlo, že by mě auto chtělo v něčem nějak výrazně omezovat. Však ani klasická pětistovka se spalovacím motorem není žádný dálniční letec a velkým dojezdem se vzhledem k malé palivové nádrži také nemůže pochlubit. Stále ale platí, že s ním na benzince budete tři minuty, zatímco 500e vyžaduje najít si nějakou zábavu do auta, pokud nabíjíte na cestách. Cena Za základní Fiat 500e dáte 629.900 Kč. Pokud chcete nejvyšší verzi La Prima, jako je na fotkách, bude to stát 899.900 Kč. V našem případě se připlácel ještě modrý lak Celestia a paket Winter, což je vyhřívání prostoru pod stěrači a vyhřívání předních sedadel. Celkem je to tedy auto za 931.600 Kč. A pokud budete chtít karoserii kabriolet, jste na milionu. Nový Fiat 500 3+1 má české ceny. Extra dveře pro elektromobil nevyjdou lacino Je to přes čáru? Ano i ne. Tolik tyto vozy teď prostě stojí. Honda e v nejvyšší výbavě také stojí 976.900 Kč, a to má podle mých zkušeností o 100 km menší dojezd. Na druhou stranu je s ní větší zábava. Peugeot 208 e-GT zase stojí 840.000 Kč bez příplatků. Nebudeme si nic nalhávat. Fiat 500e je auto pro zlatou mládež či třeba šéfredaktorku úspěšného módního časopisu. Máme jim ale co závidět? Já bych řekl, že jo. Taková auta si zaslouží i běžný motorista, ale je na to prostě ještě moc brzy.

Závěr Fiat 500e se ukázal jako elektromobil, který se ve velkém předvede ve městě, ale díky slušnému dojezdu dokáže fungovat i mimo něj. Průměrný denní nájezd většiny uživatelů navíc není velký, takže ho spousta lidí bude nabíjet třeba jen jednou týdně. Je komfortní, dobře vybavený, snadno se s ním parkuje a obecně bere všechny výhody městského auta a balí je do moderního trendy balíčku, ovšem vzhledem k vysoké ceně technologií to ještě zaváže luxusní mašlí. Na některých místech v interiéru je sice vidět snaha o úspory, ale jsou dobře skryté, a navíc jde o běžný jev i u prémiových značek. Ze všeho nejvíc za něj však kope charisma. To auto už po první jízdě nejde nemilovat. Pokud máte slabost pro auta s duší, omotá si vás okolo prstu. Já takový jsem, ale bere mě spíš jízda po okresních silnicích. TEST Honda e Advance 17“: Komediant, občas tragikomediant, ale pořád šprýmař Pokud jste sem přišli pro odpověď na otázku, jestli je lepší tohle nebo Honda e, uvedená čísla hovoří jasně. Je to ale vlastně úplně irelevantní, protože jedno z těchto aut vás prostě chytne za srdce, a i když nedám dopustit na heslo Dolce Vita, je to pro mě Honda e. A pokud máte v životě to štěstí a jedno z těchto aut teď vybíráte, musíte se prostě s oběma svézt. Ono si vás to pravé najde. Fiat 500e: Souhrn cen Základní cena vozidla 629.900 Kč (Action 23,8 kWh/70 kW) Cena s testovaným motorem a výbavou 899.900 Kč (La Prima 42 kWH/87 kW) Cena testovaného vozidla 931.600 Kč (La Prima 42 kWH/87 kW) Technické údaje: Fiat 500e Rok • stupeň výbavy 2021 • La Prima

Nejvyšší výkon 87 kW (118 koní)

Nejvyšší krouticí moment 220 Nm ot/min

Zrychlení z 0 na 100 km/h 9 s

Nejvyšší rychlost 150 km/h

Zákl./max. objem zavazadlového prostoru 185 l • 550 l

Hmotnost: pohotovostní • celková 1 365 kg • 1 765 kg

Rozvor náprav 2 322 mm

Rozměry: délka × šířka × výška 3 632 × 1 683 × 1 527 mm Standardní výbava (La Prima): 17" kola z lehkých slitin, šest airbagů, automatická klimatizace, bezklíčový vstup, elektricky ovládaná okna, elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka s vyhříváním, diodové světlomety, autonomní řízení 2. stupně - adaptivní tempomat kombinovaný s udržováním v jízdních pruzích, automatické přepínání tlumených a dálkových světel, dešťový a světelný senzor, sledování mrtvého úhlu, rozpoznávání dopravních značek, zadní parkovací kamera, kožený volant, čalounění eko kůží, bezdrátová nabíječka chytrých telefonů, pevná prosklená střecha, přední loketní opěrka, infotainment s 10,25" obrazovkou včetně navigace Volitelná výbava: Metalický lak modrá Celestial (+25.000 Kč), paket Winter - vyhřívaný prostor pod stírači, vyhřívaná přední sedadla (+6.700 Kč)