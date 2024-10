Festival v Brně ukázal sílu značky Porsche v Česku. Svezli jsme se s tím nejlepším v nabídce

Ve dnech 21. a 22. září se na Masarykově okruhu v Brně konal Porsche Festival a my jsme byli u toho. Dobře, byli jsme tam jen v sobotu, ne celý víkend, ale i tak jsme si užili asi vše, co nám festival mohl nabídnout. Takové akce nám zároveň vždy připomenou, že stuttgartské vozy mají v Česku jednu z největších komunit a rádi se scházejí na vhodných místech, jako je právě nejslavnější český závodní okruh.

Co bylo k vidění? Tak především téměř kompletní současná nabídka automobilky. Nechyběly ani dvě limitky současné 911 v provedení S/T. Na místě byl ale také elektrický Macan. V sekci věnované ikonickým vozům byla původní GT2 RS a hned vedle stál ikonický model 959, někdejší vyzyvatel Ferrari F40. Samostatný box měl také exkluzivní kousek 911 GT3 v designu nejen od českého umělce Jana Kalába.

A protože to byl skutečně festival, nikoliv jen obyčejný sraz, byla na místě i živá muzika a spousta stánků s občerstvením. S pokorou ke všem vystupujícím je ale třeba si říct, že ten nejlepší soundtrack se stejně odehrával na dráze, kde se vedle jízd pro zákazníky a média pořádal také Porsche Sprint Challenge, takže atmosférické cupovky ječely jako o život a krásně doplňovaly atmosféru celé akce.

No a také jsme se svezli, hezky ve vláčku s ostatními novináři a influencery ve stylu lead & follow. Co nás čekalo? Skálopevný, ale celkem chladný Taycan, rozevlátá, ale i tak zábavná Panamera, precizní a ikonická 911 a neurvalá, hlučná a neskutečně zábavná 718 Spyder RS. Se všemi auty jsem už měl tu čest až na Spyder a teda můžu vám říct, že to čekání se vyplatilo.

Seděl jsem v tom jen tři kola a ani jednou nejel hranu, ale i tento malý trailer na mě neskutečně zapůsobil. Spyder RS (a také 718 GT4 RS) odpovídá na otázku, co kdyby se motor z 911 GT3 dal do menšího auta, které má jinou koncepci a rozložení hmotnosti. A zatímco v 911 vás od tohoto atmosféricky plněného monstra s objemem 4,0 litru dělí dostatek tlumení, tak ve Spyderu i v GT4 je mnohem blíž a vyloženě vám vrní do zad.

Už jsem zažil 911 GT3 v omezovači, ale tady je to jiný kafe. Tento šestiválec může točit až 9000 otáček, což je na dnešní poměry nevídané. A jakmile na otáčkoměru překročíte sedmičku, uslyšíte v kabině takovou intenzitu zběsilosti motoru, jaká se v dnešní době ukáže snad jen u čtyřikrát dražších a velmi placatých aut. RS navíc nemá přehnaně dlouhé převody, takže si nemusíte dělat velký prostor, pokud chcete motor třeba na dvojku nebo trojku vytočit a užít si to šimrání po celém těle.

Boží ale je, že 718 Spyder RS není jenom o zvuku. Auto se pohybuje s precizností sobě vlastní a i přes koncepci s motorem uprostřed je neuvěřitelně čitelné. Fazónu neztratilo ani v momentě, kdy auto přede mnou vyjelo z ideální stopy, nabralo si žmolky pneumatik od závodních aut a na rovince mi je všechny poslalo na přední kapotu a pod auto, takže jsem si logicky nabral také pořádnou dávku.

S nabalenými žmolky na rozpálených gumách je auto samozřejmě mnohem hůře ovladatelné a je to nepříjemné i akusticky. Každopádně rychlý sprint přes cílovou rovinku problém alespoň částečně vyřešil. Spyder RS je prostě žrádlo, i když trochu nekompromisní. Sedadla mají přísné boční vedení a ani na výšku se do auta nevejde každý. GT4 RS je pak ještě víc hardcore a hlučnější.

Ani ve Spyderu ale není akustická pohoda, zhruba nad pět tisíc otáček už není slyšet, co říká instruktor ve vedoucím autě do vysílačky. Na dlouhé cesty bych to navíc klidně viděl na špunty do uší. To není nic slabošského, ale realita takových aut. Ano, frajeřina bolí, ale nemusí. Na místě bylo také 911 GT3 RS, které ale nebylo v mé skupině. Upřímně mi to ale nevadilo, protože jsme se pohybovali v takových rychlostech, kde bych změny na modelu RS asi plně nedocenil.

Porsche Festival 2024 byl bezesporu jednou z nejhezčích akcí letošního roku, a to i třeba kvůli tomu, že majitelé Porsche jsou ve většině případů pokorní pohodáři, kteří nemají potřebu se předvádět. Ne, že by to jiné komunity neuměly, ale tu pohodu s Porsche si musíte prožít. Je to trochu jiné a my, nadšenci do aut, za to všem děkujeme.