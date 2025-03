Festival rychlosti v Goodwoodu oslaví vozy Gordona Murraye. Očekávejte tyto ikony

Letošní Festival rychlosti v Goodwoodu odhaluje, jaká další výročí budou tentokrát pořadatelé v rámci programu oslavovat. Před sídlem panství a na známé vrchařské trati tak bude mimo jiné poctěno celkem 60 let designu, techniky a inovací inženýra Gordona Murraye. Motoristická akce tedy nabídne k vidění nejnovější modely jeho značky GMA a také nejslavnější silniční a závodní vozy z jeho historie.

GMA potvrzuje, že po celou dobu festivalu budou středem pozornosti modely T.50, T.50s Niki Lauda, T.33 a T.33 Spider stejně jako další ikonické vozy, na kterých Murray pracoval již od roku 1965. Určitě tak v Goodwoodu nebude chybět ikona supersportů McLaren F1, včetně jeho závodní verze GTR, lehoučký silniční monopost LCC Rocket nebo slavné formule jako Brabham BT46B „fan car“ či McLaren Honda MP4/4, ve kterém závodil Ayrton Senna.

„Již 60 let mě baví konstrukční a inženýrská výzva posouvání hranic možností, ať už jde o závodní nebo silniční vozy. Superauta, která dnes Gordon Murray Automotive vyrábí, jsou inspirována každým vozem, který jsem navrhl, závodil v něm a vlastnil. Do všeho, co děláme, vstupuje lehká konstrukce, inovativní využití materiálů, nejnovější technologie, a dokonce i ohýbání fyzikálních zákonů,“ dodává k výročí Gordon Murray.

S úspěšnými formulemi Murraye se bude v Goodwoodu mimochodem pojit i další oslava, téma celého festivalu se totiž inspirovalo letošním 75. výročím šampionátu Formule 1. Staticky a rovněž v akci tak bude k vidění celá další hromada nejslavnějších monopostů z historie královny motorsportu. Čekat máme samozřejmě i účast legendárních pilotů F1.

Festival rychlosti v Goodwoodu 2025 se koná mezi 10. až 13. červencem. Stejně jako v minulosti bude možné vše důležité z místa sledovat on-line v živém přenosu.