Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary 2019 byl oficiálně zahájen a potrvá až do 6. července. Jedna z nejdůležitějších akcí v České republice neunikne drobnohledu médií, a to nejen kvůli samotným filmům. Do Karlových Varů se totiž sjíždějí hvězdy z celého světa, mnohdy ale ani nemusíte být herecká extratřída, abyste se dostali na titulní stránky novin. Stačí provést nějakou taškařici a bulvární média se už postarají o zbytek.

Mezi hlavní hvězdy letošního ročníku filmového festivalu patří hollywoodská herečka a nositelka Oscara Julianne Moore, která v Karlových Varech převezme Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Zajímavosti a novinky z festivalu můžete sledovat třeba u našich kolegů z Reflexu, my to jako web o autech vezmeme z našeho úhlu pohledu. Souhlasíte?

V režii modro-bílé vrtule

Jak možná víte, oficiálním partnerem festivalu v Karlových Varech je BMW. A to už pošesté v řadě, když přebralo štafetu po Audi. Sám Jiří Bartoška, prezident festivalu, jezdí v nejnovějším vlajkovém kupé M850i xDrive, a to už je nějaký kočár. Jak jsme ale zjišťovali přímo u českého zastoupení BMW, najdou se ve flotile i exkluzivnější a daleko dražší kousky.

Podle informací BMW čítá flotila oficiálních vozů celkem 80 exemplářů. Nadpoloviční část tvoří řada 5, následovaná limuzínou řady 7, crossoverem 6 Gran Turismo, a dokonce i elektromobilem i3. BMW umí v rámci programu Individual namíchat pořádně netradiční barvy, flotila vozů pro filmový festival je však vyvedena v konzervativnějších tmavých odstínech. Najdou se prý výjimky, stále však nejde o žádnou divočinu.

Není také od věci uvést, jaké motory mají oficiální vozy festivalu v Karlových Varech pod kapotami. Dle informací, které nám poskytlo zastoupení BMW, v celkovém podílu zlehka převládají vznětové agregáty, nechybí však ani benzinový šestiválec 40i či božský dvanáctiválec 760Li.

Pro Křišťálový glóbus dvanáctiválcem

Právě poslední zmíněný motor je naprostým vrcholem toho, co dokáže BMW nabídnout. Asi nikoho nepřekvapí, že BMW řady 7, které vezlo Julianne Moore z karlovarského letiště do Grandhotelu Pupp, mělo pod kapotou právě 6,6litrový dvanáctiválec o výkonu 448 kW. Verze po faceliftu zatím nemá motor V12 v nabídce, ale v době, kdy jsme takto poháněnou řadu 7 měli naposledy v testu (podzim loňského roku), se u nás prodávala za skoro 5 milionů korun.

Vedle vozů, které jsou vyhrazeny pro Shuttle Service, poskytnul dealer CarTec čtyři vozy pro organizátory festivalu a produkci. Jde o SUV X3 a novou generaci řady 3. Nová trojka je vyhrazena i návštěvníkům festivalu pro účely testovacích jízd, stejně jako vozy Mini.

Plánujete vyrazit na filmový festival do Karlových Varů autem? V tom případě si projděte článek kolegů z Auto.cz, kteří našli nejvhodnější trasy a radí, kde zaparkovat!