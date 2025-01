Fešné elektrické kombi Zeekr 7 GT s dojezdem skoro 900 kilometrů míří do Evropy

Značka Zeekr patří pod koncern Geely, založena byla teprve v roce 2021, ale již nyní má na trhu několik modelů. Prvním byl shooting brake 001, dále prodává MPV s označením 009 a subkompaktní SUV Zeekr X, v loňském roce přibylo středně velké SUV 7X a také kompaktní MPV Mix.

V letošním roce značka uvádí na trh novou karosářskou variantu sedanu 007 (v Evropě má být pod označením Zeekr 7), které říká 007 GT. Dle prvních snímků jde o fešný shooting brake se zapuštěnými klikami, dvojitým kšiltem nad pátými dveřmi a hezky tvarovanou zádí se světly ve formě diodových pásů. Rozvor měří 2925 mm, na délku má 4864 mm, na šířku 1900 mm a výška je 1445 mm. Objem kufru zatím výrobce nezveřejnil.

Dá se čekat, že nabídka pohonu a baterií bude kopírovat provedení sedan. Základem tedy jistě bude zadokolka s výkonem 310 kW, dvoumotorová čtyřkolka by pak měla disponovat 475 kW. Model 007 může být vybaven buď LFP baterií s kapacitou 75 kWh, nebo NMC akumulátorem o 100 kWh. Stojí na 800V platformě PMA2+ (jedna z variant architektury SEA), která podporuje ve vrcholné verzi až 500kW rychlonabíjení, které umí přidat 500 kilometrů dojezdu za pouhých patnáct minut.

Díky vychytanému managementu baterie by mělo být možné nabíjet velmi rychle i v zimě – z 10 na 80 procent v minus 10 stupních za půl hodiny. Dojezd by u kombi 007 GT měl plus minus kopírovat hodnoty sedanu, který s menší baterií zvládne 688 kilometrů a s větší pak 870 kilometrů dle čínské metodiky CLTC. V přibližném přepočtu na „naše“ WLTP by mělo jít o stále slušných 530 km nebo 670 km.

Elektronická výbava by samozřejmě také měla odpovídat sedanu, uvnitř se tedy lze těšit na 15,05palcovou obrazovku infotainmentu se střevy s rychlým čipem od společnosti Qualcomm, další informace řidiči dodává digitální přístrojový štít a průhledový displej na čelním skle o úhlopříčce 35,5 palce s funkcemi rozšířené reality.

Z hlediska palubních senzorů je vůz vybaven 12 kamerami a LiDARem. V Evropě jsou nyní v nabídce značky modely 001, X a 7X, kombík 7 GT půjde na trh ve své domovské Číně v druhém kvartálu letošního roku a do Evropy má dorazit o něco později.