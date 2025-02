Fešák i drsňák: Delta4x4 přestavěli Mini Countryman na terénní speciál

Německá společnost Delta4x4 se již více než 40 let věnuje přestavbám vozů na odolné terénní bestie, kromě typických vozů v rámci kategorie typu Jeepů, Mercedesů G, VW Amarok a podobných se čas od času pustí i do poměrně atypických aut. V nedávné době to byla například Tesla Model Y, poslední novinkou se stává nové Mini Countryman.

Aby vůz dostál svému jménu (vesničan), dostává sadu pro zvýšení světlosti o 20 mm, s níž se nemusí bát ani drsnějšího terénu. Dále byl vůz osazen disky Klassik_B Rugged v rozměru 17x8 s odnímatelným ochranným prstencem a offroadovými pneumatikami s velikostí 235/60.

Na přání bude brzy možné dostat i větší kola Hanma 18x8,5, díky nimž se dá Countryman přestavět i ve verzi JCW s většími brzdami. Úprava je možná u naftových i benzinových provedení, do nabídky má přibýt také možnost přestavby u elektrické varianty Mini.

Vůz vznikl ve spolupráci s týmem X-Raid, šestinásobnými vítězi dakarské rally, a proto prý zvládne vše od mrazivého Nordkappu v Norsku až po písečné duny v Saudské Arábii.