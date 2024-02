Ferrari zve do muzea na výstavu zakázkových unikátů. Některé uvidí veřejnost úplně poprvé

Nová expozice se jmenuje „Ferrari One of a Kind“ a představuje zručnost za každým mistrovským dílem z programu exkluzivní personalizace Tailor Made. Ten nabízejí pouze tři místa na světě – Ferrari centra v Maranellu, New Yorku a Šanghaji. Program má kořeny v hluboké historii značky, první soutěžní vozy GT si nechali závodníci-gentlemani odívat u slavných karosáren a i u raných silničních modelů bylo výsledné zpracování z hlediska barev a detailů dílem spolupráce s klienty. Dnes jsou zákazníci zváni do atelieru, kde se seznámí s možnostmi, laky, možnostmi použít luxusní materiály, čalouněním a dalšími prvky individualizace.

Expozice návštěvníkům ukáže, jak to celé chodí v programu Tailor Made, a nabídne možnost skutečně si osahat, s čím Ferrari u svých vážných klientů pracuje. Nechybí ani skutečná auta, z nichž jsou některá k vidění zcela poprvé. Těšit se tak můžete třeba na Ferrari 812 Competizione Tailor Made. Tento jedinečný vůz je ztělesněním čistého přístupu šéfdesignéra Ferrari Flavia Manzoniho. Vystavený kus byl prvním z limitované speciální série čítající pouhých 999 exemplářů a byl vydražen na benefičním galavečeru Ferrari v New Yorku 17. října 2023. Dále například na Ferrari 166 MM, jednoho z předchůdců osobních silničních Ferrari. Byl vyroben v roce 1948 a karosován společností Carrozzeria Touring, přičemž každý jeho detail byl nádherně propracován tak, aby odrážel vkus jeho majitele Gianniho Agnelliho. Neobvyklý dvoubarevný modrý a zelený lak připomíná spojení rodiny s italským královským domem Casa Savoia.

Návštěvníci spatří i Ferrari Monza SP1. Tento vůz, vyrobený v roce 2018, je prvním exemplářem limitované speciální série Icona, která reinterpretuje klasický nadčasový styl s moderní estetikou a přidává moderní prvky špičkové technologie. Zde je vystaven v originální zlaté barvě, stejnou barvou jsou vyvedena i kola a obložení interiéru, a je rovněž opatřen příčným pruhem, typickým pro některé závodní vozy z 50. a 60. let. I Ferrari Daytona SP3 Carbon Look je z limitované série Icona a vzdává hold sportovním prototypům, které se zapsaly do historie motoristického sportu. Tento exemplář je zpracován v mimořádném, rubínově červeném přechodovém uhlíkovém vlákně s přirozenou povrchovou úpravou, které v závislosti na světle poskytuje výjimečné chromatické odlesky. Expozice bude k vidění do 17. února roku 2025.