Ferrari zvažuje vývoj nových spalovacích motorů. Zelená pro e-fuels zamíchá kartami nejen v Itálii

Spalovací motory ještě nekončí. A zcela určitě neskončí ani po roce 2035. Ne, když jsou tady automobilky zaměřující se na emoce.

V posledních měsících mohou motoristické weby a časopisy připomínat spíše černé kroniky spalovacích motorů a mnoha s nimi spojených modelů. Jen tento týden Porsche představilo poslední verzi modelu 718 bez hybridní pomoci či elektrického pohonu, značka Alpine představila elektrický hatchback, Bentley se loučí s motorem W12 a Mercedes-Benz CLS se nedožije ani dvacátých narozenin. Do budoucnosti teď mnozí z nás hledíme optimisticky asi jako tanečník po amputaci nohou.

Jenže on všem dnům není konec, zákaz benzinových a naftových motorů po roce 2035 by nemusel být definitivní konec také pro spalovací motory, což se často mylně uvádí. Dovolte menší vsuvku - spalovací motor nikomu nevadí, jde o to, co se spaluje a co jsou odpadní látky tohoto procesu. Je pravda, že zákaz spalování benzinu a nafty může de facto znamenat konec spalovacích motorů obecně, ale pokud někdo přijde s nápadem, jak spalovat něco ekologického a nechá si to schválit, tak není problém.

No a tohle už se stalo, na konci března z EU konečně vylezlo, že některá auta, která budou poháněna e-fuels budou moct být v prodeji i po roce 2035. Rozhodně se ale nestane, že by jakákoliv značka zanevřela na hybridy a elektromobily, však i Ferrari představí svůj první elektromobil v roce 2025. Více se o tom rozpovídal přímo současný kormidelník Ferrari Benedetto Vigna pro Financial Times.

Dle něj se celá záležitost okolo ekologických paliv hezky rozjela a nabrala až nečekanou rychlost. Díky tomu dává Ferrari smysl, aby tento druh paliv zařadilo mezi technologie, se kterými bude v budoucnu při vývoji počítat. Vigna uvedl, že povolení těchto paliv dalo druhý život technologii (spalovacích motorů), která má před sebou ještě dlouhou cestu. Takže aktuálně Ferrari investuje do elektromobilů, hybridů i spalovacích motorů.

Vzhledem k tomu, že motory na ekologická paliva budou vyžadovat kompletní přepracování stávajících motorů Ferrari, je na stole vývoj zcela nových jednotek. Vyloučen není žádný objem ani počet válců. Zároveň je nutné počítat s tím, že tyto nové motory, a to od jakékoliv automobilky, budou zřejmě muset striktně jezdit na e-fuels. To protože ojetiny budou jezdit stále klidně na benzin, takže udělat hybridní motor na e-fuels i benzin by znamenalo, že zákazník vyjede z autosalonu, vyprázdní nádrž e-fuel a pak zajede na první čerpačku pro klasický benzín.