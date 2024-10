Ferrari ukazuje možnosti programu Tailor made na úchvatném Roma Spider. Vystaví ho v muzeu

Oddělení Tailor made vytváří z vozů Ferrari unikáty přesně podle specifikací zákazníků. Své možnosti a zručnost nyní ukazuje na speciálním kabrioletu Roma Spider. Že vám na první pohled nepřijde až tak výjimečný? Musíte se dívat velmi pozorně. Má například laserem gravírované znaky na blatnících, na kapotě pak střelku kompasu se zeměpisnými souřadnicemi Maranella. Pro některé díly motoru byl použit recyklovaný hliník ze slévárny Ferrari, čímž značka ukazuje svůj ekologický přístup.

Ten má svou stopu i uvnitř. Například panel na středovém tunelu je čalouněn zbytky kůže z výrobního procesu sedaček, ručně zpracované prošívání v něm bylo vyvedeno nití z recyklovaných pneumatik. Kůže neobsahuje chrom, dřevěné obložení má kontrolovaný původ. Na středové konzole pak najdeme prvky vyrobené z písku, který zbyl z forem při odlévání ve slévárně v Maranellu.

Vůz oslavuje spolupráci Ferrari s výrobcem luxusních psacích potřeb Montblanc, který při této příležitosti vytvořil speciální edici pera Meisterstück v barvě Oro Mida, kterou nese i karoserie tohoto speciálu. Pero má hrot ze zlata a platinové prvky, rovněž na něm najdeme motiv kompasu. A aby našlo své využití, je k němu i odpovídající poznámkový blok s čalouněním z recyklované kůže ve stejných barvách Rosso Bologna a Pelle Metalizata Oro, jaké má interiér.

Vůz se připojí k dalším unikátům v rámci již probíhající výstavy One of a kind, kterou můžete navštívit v Muzeu Enza Ferrari v Modeně až do poloviny února roku 2025.