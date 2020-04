Ferrari táhne do boje proti koronaviru. Vzpínajícího se koně najdete v respirátorech

Je tomu už více než měsíc, co koronavirus naplno propukl také v Evropě a zásadním způsobem ovlivnil naše životy, ekonomiku, cestování, zkrátka veškeré aspekty dosavadního bytí. Mezi nejvíce postižené regiony patří jih kontinentu, a především pak Apeninský poloostrov, který s výjimkou Spojených států hlásí nejvíce mrtvých na světě.

Také proto se v Itálii snaží pomáhat téměř všechno, co má ruce a nohy a stranou nezůstaly ani automobilky. Třeba Lamborghini před pár týdny zveřejnilo snímky z oddělení běžně vyrábějícího čalounění interiérů, které se aktuálně přeorientovalo na šití ochranných roušek, zatímco výzkumné a vývojové centrum rozjelo i s pomocí 3D tisku produkci obličejových štítů.

Nově se do této iniciativy podobným způsobem zapojila také maranellská značka. Jestli tamní krejčí oblékající obvykle sedadla do kůže rovněž spustili šití roušek, to popravdě netušíme. Nic takového oficiální tisková zpráva nezmiňuje. Ferrari nicméně po nařízené karanténě opět rozjelo své 3D tiskárny, které za jiných okolností slouží k výrobě prototypových součástek.

Automobilka s jejich pomocí tiskne z termoplastu 3D ventily pro respirátory a ochranné masky, přičemž některé z nich Ferrari vyvinulo ve spolupráci se společností Mares, která je známá díky výrobě potápěčského vybavení. Třetím do party je Nuovamacut Gruppo TeamSystem, firma, která v tomto spolku zajišťuje logistiku.

Samotné ventily jsou dodávány společnosti Solid Energy, která je používá k přestavbě masek Decathlon (určených původně na šnorchlování) na ochranné pomůcky pro zdravotníky pracující v první linii.

Kolik ventilů s logem vzpínajícího se koníka bude celkově vyrobeno, automobilka neuvádí, v nejbližších dnech by však měly být vytisknuty stovky kusů, které budou distribuovány do nejvíce postižených oblastí a měst, jako jsou Bergamo, Janov, Modena či Sassuolu.