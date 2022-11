Ferrari s výkonem přes 1000 koní můžete řídit i vy. Vision Gran Turismo dorazí již brzy do známé hry

Oslava 75. výročí prvního závoďáku značky probíhá ve virtuálním prostoru, koncept si ale prohlédnete i v muzeu v Maranellu.

V roce 1947 opustil brány továrny v Maranellu první závodní stroj s koněm ve znaku – 125 S. Vznikl v pouhých dvou kusech a poháněl ho 1,5litrový dvanáctiválec, navržený Gioacchinem Colombem. Měl výkon 87 kW (118 k). Tvůrci tohoto slavného auta by se jistě velmi divili, kdyby spatřili koncept Vision Gran Turismo, kterým značka oslavuje 75 let od představení prvního závoďáku. Navrhlo ho Ferrari Centro Stile pod vedením Flavia Manzoniho a i přes značně futuristické tvary v něm najdete odkaz slavných prototypů z 60. a 70. let, jmenovitě třeba 330 P3 nebo 512 S.

Jednomístný vůz je striktně funkční, všimněte si výrazných bočních kanálů, které usměrňují proudění vzduchu již od přední části podvozku okolo kokpitu. Toto řešení si Ferrari mimochodem nechalo patentovat. Záď se inspiruje nejnovějším 499P, zvláště co se týče difuzoru a dvoupatrového křídla. V blatnících, pokud tak lze vůbec krytům kol říkat, se nachází výdechy, které optimalizují aerodynamické proudění a zvyšují stabilitu ve vysokých rychlostech.

Vision Gran Turismo pohání třílitrový šestiválec s úhlem rozevření 120 stupňů, který již také známe z 499P. V tomto případě jej ale nesvazují žádná technická omezení nebo sportovní předpisy. Má tak výkon 758 kW (1030 k) a točivý moment 900 Nm, k nimž se přidává dalších 240 kW (326 k), poskytovaných trojicí elektromotorů. Jeden má na starost zadní kola, další dva pak po každém předním kole. Hmotnost činí 1250 kilogramů.

Jízdní výkony jsou samozřejmě z říše snů. Vůz by měl zvládnout stovku do dvou sekund, 200 km/h do pěti sekund a jeho maximem je přes 350 km/h. Čas na kolo ve Fioranu se vejde do jedné minuty a deseti sekund – pro srovnání, třeba SF90 Stradale zde umí 1 minutu a 19 sekund. Vůz dorazí do hry Gran Turismo 23. prosince, od 15. prosince si pak koncept můžete prohlédnout v muzeu v Maranellu.