Ferrari si patentovalo nový systém řízení. Milovníci stavebních strojů budou jásat

Než se naplno rozvine technika autonomního řízení na takovou úroveň, že nebude potřeba zasahovat do jízdy, zůstane volant stěžejním ovládacím prvkem. Jeho kulatý tvar má jasný důvod, protože zatím nikdo nic lepšího či intuitivnějšího nevymyslel. Ano, často vídáme koncepty s plochou spodní hranou poskytující více místa pro nohy a Peugeoty mají spíše obdélník se zaoblenými hranami, ale pořád je ergonomie podobná.

Historicky se ze zažité tradice pokusil vybočit Saab, který joystick testoval v prototypech modelu 9000 v rámci programu Prometheus na přelomu 80. a 90 let. Šlo o celoevropský program na podporu výzkumu novinek v automobilovém průmyslu s cílem zvýšit bezpečnost. Výsledek ale přijat nebyl. Dnes se o to samé pokouší Tesla se svými yoke „berany“, ale příliš velký úspěch to nemá. Lexus stejný koncept vyvíjí ve spojení s elektronickým řízením.

Dalším, kdo se zajímá o alternativní řízení, je Ferrari. Italská automobilka podala 8. května na americký Úřad pro patenty a ochranné známky přihlášku, podle níž se zabývá ovládáním vozu pomocí dvou joysticků. Ty jsou namontované po obou stranách sedadla. Z podkladů zveřejněných minulý čtvrtek vyplývá, že tento systém umožňuje ovládat směr i „vybočení“ vozu. Oběma joysticky lze pohybovat ve čtyřech směrech, přičemž plyn a brzda si uchovávají tradiční pedály. Alternativně mohou jejich funkci převzít tlačítka na joysticích.

Do jaké míry to Ferrari myslí vážně, není jasné. Ve sportovních vozech, kde je potřeba rychlého a přesného ovládání, by to byla radikální změna. Ale jestli jste si bagrováním přišli na velké peníze, zkrotit radlici nebo Ferrari vám nebude cizí.