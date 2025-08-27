Ferrari si patentovalo nového asistenta. Tentokrát jde o ochranu předního nárazníku

Jednou z možností, proč exotické automobilky zahrnuly do své nabídky vozy segmentu SUV, je záměr nabídnout klientům auto vhodné ke každodennímu používání. Zdroj: Novitec

Pravda, řada majitelů ve stejném režimu využívá i ryze sportovní modely, ale ty zejména v městském prostředí mohou snadno přijít k úhoně. Zdroj: Touring Superleggera

Betonová džungle je ve svém centru plná obrubníků, retardérů a dalších nástrah, před nimiž se nízko posazené splittery třesou strachy. Zdroj: RM Sotheby´s

Pravda, možnost přizvednutí přední nápravy je dlouho známým řešením, ale co když řidič překážku prostě přehlédne nebo špatně odhadne výšku obrubníku při parkování? Zdroj: RM Sotheby´s

Ferrari se rozhodlo svým zákazníkům pomoci prostřednictvím nově patentovaného nouzového asistenta. Americký patentový úřad

Toho jistě znáte z dnešních vozů. Neustále monitoruje své okolí, registruje auta, cyklisty i chodce, v případě hrozící srážky řidiče upozorní a v nejhorším případě převezme řízení. Foto: Vladimír Kadera

Na stejném principu funguje i protikolizní asistent u Ferrari, jenže nyní dostává zajímavé rozšíření. Zdroj: Collecting Cars

Podle přihlášky podané na americký patentový úřad tento nový systém rozpoznává překážky, které by svou výškou mohly poškodit přední splitter. Foto: Vladimír Kadera

Asistent neustále porovnává objekty před sebou, v případě hrozby upozorní řidiče a následně sám zasáhne. Foto: Ferrari

Zajímavostí je, že rychlost si vypočítává sám neustálým měřením vzdálenosti mezi autem a předmětem před vozem. Zdroj: Collecting Cars

Není tak závislý na údajích z řídicí jednotky. Foto: Ferrari

Varování o potenciální kolizi dá o sobě vědět akusticky i vizuálně na vnitřních displejích či třeba mobilním telefonu. Zdroj: Ferrari

Aby mohl být systém uveden do provozu, automobilka by ho musela vyladit natolik, aby auto nezačalo panikařit, když před něj vletí například igelitová taška. Zdroj: Collecting Cars

Zároveň může provoz ohrozit nouzové brzdění Ferrari před překážkou, která ale pro okolní auta nepředstavuje ohrožení. Zdroj: Ferrari

Protože jde zatím o patent, není vůbec jisté, zda se skutečně objeví v sériových vozech. Foto: Ferrari

Minimálně při parkování by to byla vítaná pomoc – v tomto případě by ani výše popsané nebezpečné situace nevznikly. Foto: Ferrari

Ferrari si patentovalo nového asistenta. Tentokrát jde o ochranu předního nárazníku

Mario Rychtera
27. srpna 2025

Vlastnit supersport může být i o strachu z poškození nízkého splitteru. Ferrari však přichází s patentovaným řešením, které ho má ochránit před nechtěnými šrámy.

Ferrari se zřejmě rozhodlo zamezit poškození spodní části předního nárazníku u svých modelů prostřednictvím nově patentovaného nouzového asistenta. Podobného asistenta jistě znáte již z dnešních vozů. Neustále monitoruje své okolí, registruje auta, cyklisty i chodce, v případě hrozící srážky řidiče upozorní a v nejhorším případě sám zabrzdí. Na stejném principu funguje i protikolizní asistent u Ferrari, jenže nyní může dostat zajímavé rozšíření. Podle přihlášky podané na americký patentový úřad tento nový systém rozpoznává překážky, které by svou výškou mohly přední nárazník poškodit.

Asistent neustále porovnává objekty před sebou, v případě hrozby upozorní řidiče a následně sám zasáhne. Zajímavostí je, že rychlost si vypočítává sám neustálým měřením vzdálenosti mezi autem a předmětem před vozem. Není tak závislý na údajích z řídicí jednotky. Varování o potenciální kolizi dá o sobě vědět akusticky i vizuálně na vnitřních displejích či třeba mobilním telefonu. Automobilka zjevně chtěla patentem pokrýt všechny možné varianty.

Zajímavou úvahu zmínil portál CarBuzz, který se zprávou přišel. Aby mohl být systém uveden do provozu, automobilka by ho musela vyladit natolik, aby auto nezačalo panikařit, když před něj vletí například igelitová taška. Zároveň může provoz ohrozit nouzové brzdění Ferrari před překážkou, která ale pro okolní auta nepředstavuje ohrožení. Protože jde zatím o patent, není vůbec jisté, zda se skutečně objeví v sériových vozech. Minimálně při parkování by to byla vítaná pomoc – v tomto případě by ani výše popsané nebezpečné situace nevznikly.

Zdroj: CarBuzz | Zdroj videa: Ferrari

Ferrari

Ferrari je italský výrobce sportovních automobilů. Společnost založil v roce 1929 Enzo Ferrari. Dnes patří do skupiny FCA. Kromě výroby automobilů je Ferrari aktivní také v oblasti motoristického sportu, zejména ve Formuli 1.

Ferrari 812 Superfast • Ferrari GTC4Lusso • Ferrari 488 GTB • Ferrari Portofino • Ferrari F8 Spider • Ferrari Monza SP1/SP2

