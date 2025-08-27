Ferrari si patentovalo nového asistenta. Tentokrát jde o ochranu předního nárazníku

Vlastnit supersport může být i o strachu z poškození nízkého splitteru. Ferrari však přichází s patentovaným řešením, které ho má ochránit před nechtěnými šrámy.
Ferrari se zřejmě rozhodlo zamezit poškození spodní části předního nárazníku u svých modelů prostřednictvím nově patentovaného nouzového asistenta. Podobného asistenta jistě znáte již z dnešních vozů. Neustále monitoruje své okolí, registruje auta, cyklisty i chodce, v případě hrozící srážky řidiče upozorní a v nejhorším případě sám zabrzdí. Na stejném principu funguje i protikolizní asistent u Ferrari, jenže nyní může dostat zajímavé rozšíření. Podle přihlášky podané na americký patentový úřad tento nový systém rozpoznává překážky, které by svou výškou mohly přední nárazník poškodit.
Asistent neustále porovnává objekty před sebou, v případě hrozby upozorní řidiče a následně sám zasáhne. Zajímavostí je, že rychlost si vypočítává sám neustálým měřením vzdálenosti mezi autem a předmětem před vozem. Není tak závislý na údajích z řídicí jednotky. Varování o potenciální kolizi dá o sobě vědět akusticky i vizuálně na vnitřních displejích či třeba mobilním telefonu. Automobilka zjevně chtěla patentem pokrýt všechny možné varianty.
Zajímavou úvahu zmínil portál CarBuzz, který se zprávou přišel. Aby mohl být systém uveden do provozu, automobilka by ho musela vyladit natolik, aby auto nezačalo panikařit, když před něj vletí například igelitová taška. Zároveň může provoz ohrozit nouzové brzdění Ferrari před překážkou, která ale pro okolní auta nepředstavuje ohrožení. Protože jde zatím o patent, není vůbec jisté, zda se skutečně objeví v sériových vozech. Minimálně při parkování by to byla vítaná pomoc – v tomto případě by ani výše popsané nebezpečné situace nevznikly.
Zdroj: CarBuzz | Zdroj videa: Ferrari