Ferrari si kupují stále mladší zákazníci, prozradil ředitel. Letos značka představí šest novinek

Zatímco před rokem a půl činil podíl nových zákazníků Ferrari ve věku do 40 let jen 30 %, nyní jde o 40 %, uvedl výkonný ředitel Ferrari. K tomuto zajímavému faktu přidal informaci, že téměř tři čtvrtiny vozů kupují stávající majitelé. Více než dvouletou čekací dobu na dodání vozů pak označil za „velmi příjemnou“ zkušenost a uvedl poměrně vtipný příklad: „Jeden klient si ve svých 78 letech potřeboval koupit Ferrari a tvrdil: 'Podívejte se, já si nemůžu čekat dva roky.' Řekl jsem mu: „Tak to berte jako motivaci proč vydržet.“

Automobilka je známá tím, že navzdory vysoké poptávce drží výrobní čísla zkrátka, aby si zachovala exkluzivitu – přesně v duchu zakladatele Enza Ferrari, který říkal: „Vždy dodávejte o jedno auto méně, než požaduje trh.“

Vigna také potvrdil, že příprava prvního čistě elektrického modelu značky běží, jak má. Premiéra je plánována na 9. října tohoto roku. Ohledně potenciální poptávky televizi CNBC řekl: „Myslím, že je to jedno z rozhodnutí, na které jsme více hrdí, protože během posledního dne kapitálového trhu jsme jako společnost řekli, že budeme vyrábět tři typy vozů. Tradiční - spalovací, hybridní a budeme vyrábět také elektrická.“

Uvedl také, že někteří zákazníci Ferrari by si sice elektrický model nikdy nekoupili, ale existují i takoví, kteří vyžadují pouze a právě elektromobil. V letošním roce se pak podle Vigny můžeme těšit na šest nových modelů, ale zatím není jasné, zda kromě elektromobilu půjde o zcela nové vozy, nebo jen o speciální verze, deriváty nebo facelifty.

Výroba prvního Ferrari na baterie bude probíhat stejně jako u klasických modelů se spalovacími motory a hybridů v nové továrně e-Building, kterou značka otevřela v červnu roku 2024 za přítomnosti italského prezidenta Sergia Mattarelly. V moderní budově s více než třemi tisíci solárními panely na střeše automobilka hodlá pro chystaný elektromobil vyrábět vlastními silami i vysokonapěťové baterie a elektromotory, zaměstnanci se mohou těšit na příjemné prostředí s ergonomickými pracovními stanicemi, relaxační zóny a zdravý mix přirozeného i umělého světla.