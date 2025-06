Ferrari se vrací do Brna! Plnokrevný závodní víkend je za rohem

Na Automotodrom Brno se po čtyřleté pauze vrátí jeden z nejprestižnějších závodních víkendů v podání Ferrari Challenge Europe. A protože se mezitím změnil vozový park celého šampionátu, můžete v Česku vůbec poprvé vidět závodit speciál Ferrari 296 Challenge. Fanoušci této italské značky by si tak do kalendáře měli zapsat již tento víkend - od 6. do 8. června.

Brno bude po Monze, Misanu a Hockenheimu již čtvrtou zastávkou této evropské závodní série. Mezi přihlášenými se objevil také tým Scuderia Praha Racing. Víkendová vstupenka sotjí na místě 800 Kč, pro děti od 7 do 14 let pak 400 Kč. Jednodenní vstupenka vás vyjde na 400 Kč.

Na okruhu se pojedou kategorie Coppa Shell i Trofeo Pirelli. V Neděli je program také pro zákaznické aktivity v rámci Passione Ferrari. Každý den večer je pak na půl hodiny prostor pro rychlá kola zákazníků Corse Clienti. Ferrari 296 Challenge má vidlicový šestiválec o objemu 3,0 litru, který produkuje výkon 700 koní a 740 N.m točivého momentu.

Zdroj: Ferrari, Automotodrom Brno | Zdroj videa: Ferrari