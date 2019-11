Ferrari Roma oficiálně: Nejhezčí Ferrari za poslední dobu vzdává hold minulosti

Trvalo to docela dlouho, ale konečně se to stalo. Ferrari udělalo omamně krásný automobil, do kterého zahrnulo elegantní prvky z minulosti a začalo s novou koncepcí interiéru. Dvoudveřový grand tourer nese jméno hlavního města Itálie, Roma (italsky Řím). Minimalistický design vozu vzdává hold klasikám z 50. a 60. let.

Moderní design s uhlazenými křivkami je přesně to, co Ferrari potřebovalo. Šedivý gentleman na fotkách vypadá opravdu dobře a nemůžeme se dočkat, až jej uvidíme i v jiných barvách. Pokud je toto nový designový směr Ferrari, sem s ním. Stejnou cestou jde v poslední době například Aston Martin.

Pod kapotou musí být samozřejmě odpovídající pohonné ústrojí. V12 ale nečekejte, to si nechává Ferrari pro ty nejexkluzivnější modely. Tohle je docela obyčejný model a tak se vsadilo na přeplňovaný vidlicový osmiválec. Ten, který vyhrál anketu o nejlepší motor na světě čtyřikrát za sebou.

V 7500 otáčkách za minutu produkuje výkon 456 kW (620 koní). 760 N.m točivého momentu se dostaví již od 3000 otáček. Roma zrychlí na 100 km/h za 3,4 sekundy a maximální rychlost činí 320 km/h. Osmistupňová převodovka DCT pochází z dříve představeného modelu SF90 Stradale.

Interiér má tedy zcela novou koncepci. Středový tunel připomíná McLaren a dotykový displej před spolujezdcem jsme už zase viděli u Porsche. Však zas tak o nic nejde, konečně to uvnitř vypadá jako v pravověrném luxusním autě. Ostatně umístění tohoto vozu na trhu je více než jasné. Právě Porsche 911 (nejspíš chystané Turbo) a nový McLaren GT budou jeho hlavní rivalové.

Vůz ještě neprošel homologací, takže nevíme nic o spotřebě a ani kdy přijde na trh. Jedno je ale jisté. Bude to bomba.