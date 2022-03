Ferrari Purosangue se odhaluje na první fotce. Potvrzuje předchozí únik z továrny, bude to vůbec SUV?

Zvěsti se potvrzují. Ferrari oficiálně ukazuje svého nového jezevčíka, kterého posledních pár měsíců tak pečlivě testuje na okruzích.

Automobilka Ferrari vůbec poprvé zveřejnila oficiální fotografii zcela nového modelu bez maskování. První snímek z potemnělého ateliéru se objevil na síti Instagram s následujícím popiskem: Slyšeli jste o tom zvěsti… a my vám nyní s potěšením oznamujeme, že byly pravdivé (některé z nich). Vše se dozvíte později v tomto roce.

Dotyčné auto se již několik měsíců pečlivě testuje na běžných silnicích i na okruzích, kde bylo několikrát fanoušky zachyceno. Samozřejmě se jedná o novinku s karoserií SUV, která se podle všeho bude jmenovat Purosangue, tedy plnokrevník. Zveřejněná fotografie pouze potvrzuje pravost nedávno uniklých snímků z továrny, takže se můžete v galerii podívat i z jiných úhlů.

Přítomnost modelu SUV v nabídce značky Ferrari hne mnohým fanoušků žlučí. Je ale dobré si připomenout, jak moc velký úspěch mají vozy Porsche Cayenne a Macan, které z velké části táhnou prodeje stuttgartské automobilky a jak se to pozitivně projevilo na vývoji jejích sportovních modelů. Přesně sem Ferrari míří a je to jenom dobře, však to tak dělá nejen Porsche.

Aston Martin DBX, Lamborghini Urus, Bentley Bentayga, Rolls-Royce Cullinan. Prostě kdo má SUV, tomu se daří. Po Purosangue bude vlastně jediným mainstreamovým výrobcem supersportů a luxusních aut bez SUV v nabídce McLaren. Podle prvních snímků Ferrari Purosangue navíc vidíme, že to ani tak SUV nebude.

Blízko má spíše k vyvýšenému kombi, takovému jezevčíkovi ve stylu Porsche Taycan Cross Turismo. Výsledek pak bude mít možná blíže k Ferrari FF než k obří katedrále typu Bentley Bentayga. Ostatně Ferrari je i nadále výrobcem sportovních vozů, nehledě na karoserii. Nic oficiálního však zatím nemáme, takže si počkejme.

Galerie doplněna o Ferrari FF.