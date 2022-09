Do třídy premiantů dorazil italský floutek. Má koženou bundu a hodně zajímavý rodokmen. Tvrdí, že mezi ostatní nepatří a při tělocviku předvádí fantastické výkony.

Ferrari Purosangue je jedno z těch aut, které se ještě ani nepředstavilo a zastoupení v jednotlivých zemích už sbíraly objednávky. Navíc je jich hodně, a to i v České republice. Můžeme na to nadávat, ano. Může nám také přijít, že natěšenost lidí na SUV od čistě sportovně založené značky, která z cesty v podstatě nikdy nesešla, prostě není správná, ale to je tak všechno, co s tím můžeme dělat, protože SUV od Ferrari je naprosto logické.

Ferrari se drželo dlouho. Zatímco Porsche Cayenne, Bentley Bentayga a Lamborghini Urus odebírali zákazníci ve velkém, vzpínající se kůň se pořád držel zpátky, a vlastně asi potají přemýšlel, jak to celé udělat taky, ale aby to lidé přijali. Dívá se na něj totiž jinou optikou než na ostatní. Jenže zatímco tyto procesy probíhaly, zákazníci Ferrari si jako auta na jiné než sportovní účely kupovali právě výše uvedené vozy.

A teď je tady, jmenuje se Purosangue, což znamená plnokrevník. Ferrari jej samo označuje jako svůj první plnohodnotný čtyřmístný model se čtyřmi dveřmi. Také jej nenazývá SUV, je to prostě vyšší a praktičtější Ferrari. A jak tedy udělat auto s tímto znakem, aby bylo stejně dobré jako ostatní, a zároveň vybočovalo od již zavedené konkurence?

Nosným prvkem modelu je vpředu uložený atmosférický vidlicový dvanáctiválec F140IA s úhlem rozevření válců 65 stupňů a objemem 6,5 litru. 80 % točivého momentu je k dispozici už od 2100 otáček a jeho vrcholu 716 N.m dosáhne v 6250 otáčkách. O 1500 otáček dál je k dispozici maximální výkon 725 koní. Motor F140IA je derivátem motoru F140 mimo jiné s jiným sáním, časováním a výfukovou soustavou. Hlava válců pochází od 812 Competizione.

Purosangue používá osmistupňovou dvouspojkovou převodovku. Pro co nejlepší rozložení hmotnosti, které činí 49:51, se převodovka umístila dozadu. To dělá z Purosangue auto s uspořádáním pohonu transaxle. Zrychlení z 0 na 100 km/h proběhne za 3,3 sekundy, za 10,6 sekundy je tam dvoustovka a maximální rychlost činí přes 310 km/h. Celé auto pak váží… prosíme fanfáry - 2033 kilogramů.

Purosangue je tak skoro o půl tuny lehčí než Bentley Bentayga Speed a o nezanedbatelný kus lehčí než Lamborghini Urus. Na délku má Purosangue 4973 mm díky krátkým převisům. Šířka 2028 mm mu zase dává řádně rozkročený postoj. Téměř v rozích karoserie jsou 22 palcová kola vpředu a 23 palcová vzadu s pneumatikami 255/35 a 315/30.

Další specifika jsou taktéž zajímavá. Pro co nejnižší těžiště má vůz střechu z karbonu, zadní dveře se otevírají proti směru jízdy, nádrž pojme 100 litrů paliva a zavazadlový prostor pojme 473 litrů. Karbonovou střechu můžete vyměnit za klasickou se střešním oknem se speciální fólií pro regulovaný prostup světla. V nabídce výbavy je audiosystém Burmester, přední masážní sedadla, poprvé je zde senzor kvality vzduchu a poprvé je ve standardu zrcadlení chytrých telefonů.

Kabina je inspirovaná modelem SF90 Stradale. Uvnitř nenajdete středovou obrazovku, je zde jen digitální štít u řidiče a displej u spolujezdce. Šasi je zcela nové a vyrobené z hliníku. Skelet vozu je mixem hliníku a karbonu, ovšem s některými částmi z vysokopevnostní oceli pro větší bezpečnost (třeba B sloupky).

Purosangue nemá vzduchový podvozek, ale používá tlumiče s technologií True Active Spool Valve od kanadských Multimatic. Ta pracuje přes 48V elektrickou síť a dokáže také zastat práci stabilizátorů. Pohon všech kol 4RM-S má Purosangue v podstatě od Ferrari GT4C Lusso. Přední náprava využívá vektorování točivého momentu, zadní má elektronicky řízený diferenciál.

Cena za vůz by se měla pohybovat okolo devíti milionů korun a některé zdroje hlásí, že výrobní kapacity jsou již na dva roky plné. Tolik tedy k prvnímu SUV, kterému nemáme říkat SUV.