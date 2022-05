Ferrari nenechá umřít motor V12! Chystaná novinka bude bez kompromisů, tvrdí Italové

Milovníci italské značky mají důvod k radosti. V Maranellu nachystali novinku se správným počtem válců.

“Blíží se nové #Ferrari. Zrozeno bez kompromisů, duší nezaměnitelné Ferrari. Poháněno naším ikonickým motorem V12. Těšte se…” Tímto textem doprovodila italská značka ochutnávku nového dvanáctiválce na svém twitterovém účtu - dále nás láká na “srdce plnokrevníka,” což je celkem jasná narážka na název Purosangue, který dostane jeho připravované a vůbec první SUV. Jeho premiéru očekáváme již letos v létě.

Ferrari by se tak zařadilo do elitní kategorie mezi vozy s vyšší stavbou karoserie. Dvanáctiválec nabízí třeba Bentley ve svém modelu Bentayga, nebo Rolls-Royce u velkého SUV Cullinan. V nabídce by ale neměla chybět i lidovější varianta, nejčastěji se spekuluje o jednotce z modelu 296 GTB, která kombinuje sílu dvakrát přeplňovaného vidlicového šestiválce s elektromotorem a disponuje 610 kW (830 k).