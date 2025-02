Ferrari má vyprodáno na dva roky dopředu. Celou polovinu dodávek už vedou hybridy

Čekací doba na nové Ferrari je bez překvapení stále dlouhá. Jaký zájem ovšem vzbudí chystaná čistě elektrická novinka, to se teprve uvidí.

Podobně jako rivalovi ze Sant'Agaty se i Ferrari loni po finanční stránce velice dařilo. Ve svých výsledcích mluví o 11,8% navýšení zisků a celosvětových dodávkách celkem 13.752 vozů (+89 ks oproti roku 2023). A vyhlídky na další roky nemají v Maranellu také kdovíjak negativní, popravdě sehnat nový model italského výrobce nyní znamená čekací dobu i pár let.

Značka prozradila, že její knihy objednávek pokrývají výrobní kapacitu až do konce roku 2026. Někteří klienti si proto své nyní objednané auto převezmou až na začátku roku 2027. Silně rostoucí popularitu v současném portfoliu modelů zmiňuje Ferrari u loni představeného super-GT 12Cilindri, které společně s SUV Purosangue drží v nabídce značky stále při životě tradiční atmosférický dvanáctiválec. Velký zájem byl loni také o Romu Spider a hybridní 296 GTS a SF90 XX, nehledě na uvedený hypersport F80 za v přepočtu 92,1 milionu korun, jehož série 799 kusů je rovněž beznadějně vyprodána.

Úspěch v prodejích přičítá automobilka „silnému produktovému mixu a rostoucí poptávce po personalizacích“. A vypadá to, že ani postupná elektrifikace portfolia zákazníky neodhání – ostatně 51 % všech v roce 2024 dodaných vozů zákazníkům už mělo hybridní ústrojí. Určitým vzorem pro Ferrari tak může být i Lamborghini, které má již kompletně elektrifikované portfolio a rezervační knihy na další roky též pořádně nabité.

Ferrari ovšem na rozdíl od Lamborghini plánuje už brzy naskočit do kategorie čistě elektrických vozů. Zatím nepojmenovaný model na baterky představí letos v říjnu a hrstku informací o něm již víme. S představováním novinek ale Ferrari během roku 2025 nepoleví, údajně plánuje uvést celkem šest nových modelů či variant. Mimo jiné se máme dočkat nástupce kupé Roma a konečně i přiostřené varianty šestiválcového supersportu 296 GTB/GTS.

Ve výhledu do roku 2030 automobilka předpokládá, že hybridy a elektromobily budou tvořit až 80 % její celkové produkce. Čistě spalovací vozy budou tedy rovněž u Ferrari stále vzácnější nabídkou. Navzdory elektrifikaci nicméně generální ředitel značky Benedetto Vigna vkládá silné naděje do rozmachu syntetických paliv, která by čistě spalovací modely udržela v prodeji i ve vzdálené budoucnosti.