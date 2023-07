Ferrari KC23 je závodní 488 GT3 v šatech na přehlídku. Vznikl jediný kus, můžete ho vidět o víkendu

Když máte dostatečný obnos peněz, můžete si nechat postavit i závodní Ferrari s civilní a elegantní karoserií.

Už víte, jak to chodí ve speciální divizi Ferrari: Máte nějaké tajné přání, svěříte se s ním, položíte na stůl obrovskou sumu peněz a Italové se pustí do práce. Na konci tohoto procesu získáte unikátní automobil, který nikdo jiný nevlastní a automaticky se řadíte mezi ty nejvíce VIP zákazníky značky. A občas se s výsledkem Ferrari pochlubí, jako teď, kdy se představuje model KC23, který bude mít dynamickou premiéru na Festivalu rychlosti v Goodwoodu, který se koná tento víkend.

KC23 má už od pohledu základ ve středu nabídky s motorem před zadní nápravou. A zdání neklame, jedná se o 488, jen ne o silniční verzi, ale o závodní GT3. Pojí se tak s tím jedna nepříjemnost - KC23 nemůže na silnice. Zákazníkovi je to ale jedno, chtěl nesoutěžní vůz na závodní okruhy. Technika závodního vozu je však zabalená do elegantního hávu, leč s mnoha prvky aktivní aerodynamiky, který by vynikal i na výstavách Concorso d´Eleganza.

Inspirací pro design byl koncept Vision Gran Turismo pro sedmé vydání populární videohry Gran Turismo, a také současný závodní vůz a vítěz stého Le Mans Ferrari 499P. Zadní křídlo je u KC23 fixní, ale lze jej odinstalovat pro účely vystavování, aby měl vůz čistší siluetu. Vůz je pokrytý čtyřvrstvým lakem s hliníkovým efektem a je nazvaný Gold Mercury. Ačkoliv jde zvenku o auto jako pro promenádu na bulváru, uvnitř je to čistokrevný závoďák. Nebylo zveřejněno, zdali byl motor V8 se dvěma turby osvobozen od závodních restrikcí.