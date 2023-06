Ferrari jde do extrému. Představilo SF90 ve verzi XX, 1030 koní vám dá se střechou i nahoře bez

Limitovaná edice zapracovala na výkonu i aerodynamice. Dostala i extra techniku a pevné křídlo – poprvé od dob F50.

Program XX je určen pro vážené klienty, kteří za obscénní množství peněz dostali okruhové hračky na bázi silničních modelů, s nimiž mohli vyrážet na různé závodní trati. Šlo v podstatě o Ferrari přetaktovaná do extrému, ale s velmi omezeným využitím. To se nyní mění. Prvky XX poprvé přetekly do silničního modelu, kterým je SF90 XX ve verzích Stradale s pevnou střechou a Spider, u nějž se dá čepice smeknout za 14 sekund.

Samozřejmě, že mají extra výkon oproti standardnímu modelu. Uprostřed uložený čtyřlitrový osmiválec F154FB má leštěné sací a výfukové kanály a vyšší kompresní poměr díky novým pístům a speciálnímu ošetření spalovacích komor. Místo 574 kW (780 k) nyní disponuje výkonem 586 kW (797 k), k nim se přidávají elektromotory, které nyní místo 162 kW dávají 171 kW. Výsledkem je 758 kW, čili hezkých 1030 koní. Na baterii s kapacitou 7,9 kWh auto ujede zhruba 25 kilometrů, bez hluku umí pádit až 135 km/h. Elektropohon má novou funkci „kvalifikace,“ při níž pomáhá extra zátahem na výjezdech ze zatáček, v baterii je prý energie na 30 takových pošťouchnutí vpřed.

Zrychlení na 100 km/h zabere jen 2,3 sekundy a maximem je 320 km/h. Jízdní dynamiku jistí nově nasazený systém Ferrari Dynamic Enhancer 2.0, dále Side Slip Control a ABS Evo z 296 GTB. To ve spolupráci s prostorovým senzorem zajišťuje optimální snímání rychlosti vozu a nastavení adekvátního brzdného účinku na hraně prokluzu. Přední kotouče jsou zcela nové kvůli lepšímu chlazení, vzadu mají průměr 390 mm a nové speciální destičky.

Změny v designu karoserie diktovala aerodynamika. Ferrari neskrývá rozměrné nádechy, výdechy a množství průduchů hlavně v přídi, světla mají užší profil a jistě si všimnete i propracovanějšího předního nárazníku s lízátkem, prahů a difuzoru. Vzadu se pak nachází napevno uchycené křídlo, které se u silničního Ferrari objevuje poprvé od dob F50. Celkem dává karoserie přítlak 530 kg při 250 km/h. SF90 XX Stradale vznikne v 799 exemplářích, Spider bude existovat v 599 kusech. Všechny už určitě mají své budoucí majitele.