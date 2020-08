Ferrari F40 vs. 488 Pista: Jak vypadá 30 let vývoje? Tiff Needell názorně ukáže

Tiff Needell, bývalý závodní pilot, moderátor původního Top Gearu a později Fifth Gearu, je v současnosti k vidění na YouTube kanálu Lovecars, kde samozřejmě pokračuje ve své lásce k rychlým autům. V nejnovějším videu přitom ukazuje, jak vypadá 30 let vývoje mezi superauty italského Ferrari.

Do závodu ve sprintu tak proti sobě Needell postavil legendární Ferrari F40 a poslední ostré Ferrari 488 Pista ve variantě Spider. V analogovém superautě z přelomu 80. a 90. let tedy moderátor vyzval na souboj hi-tech moderní, elektronikou přeplněné superauto dnešní doby. Podobnost hledejte uprostřed vozů, oba mají twin-turbo osmiválce.

Zatímco ale Needell musí spoléhat především na své schopné ruce a nohy, kdy sám přiznal zápolení s dog-leg převodovkou F40, rival v Pistě samozřejmě nemusel nic řešit a perfektní odpich nechal na systému řízeného startu launch control. Mluvíme ke všemu o souboji výkonu 478 koní vs. 720 koní.

Nutno ale podotknout, že výstřel z místa se britskému moderátorovi opravdu povedl, nehledě na protočení kol, a třicet let staré F40 se vůbec nemůže stydět. Přesto ale Pista během chvilky dorovnala ztrátu a byla zcela nezastavitelná až do cíle čtvrtmílového sprintu. Jak si nakonec obě auta vedla, včetně měřených časů, na to se koukněte sami…