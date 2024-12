Ferrari a Abarth? Stalo se to jen jednou, vznikla tato zajímavá karoserie ikonického závoďáku

545 kilogramů vážící stroj uměl jet až 230 km/h. Jen si připomeňme, že měl bubnové brzdy a je to už více než sedmdesát let.

Italskou značku Abarth si spojujeme především s automobilkou Fiat a dnes je to dokonce samostatná značka pod skupinou Stellantis. Nicméně byly doby, kdy se rozpětí Abarthu neomezovalo pouze na Fiat. Byly tu nějaké etapy se závodním oddělením Alfy Romeo, Simcou, Lancií a dokonce i Porsche. Jen v jednom jediném případě se pak Abarth spojil se značkou Ferrari a právě na to se dnes podíváme.

Karl Albert Abarth, známý spíše jako Carlo Abarth, byl italský automobilový kouzelník, který se osobně znal s Taziem Nuvolarim nebo Ferrym Porsche. Firmu nesoucí své jméno založil v roce 1949 po krachu značky Cisitalia, kde dělal sportovního ředitele. První Abarthy tak byly právě Cisitalie, jelikož si jich pět od zkrachovalé značky odkoupil. Vznikly tak upravené stroje, díky kterým je značka známá dodnes.

V roce 1953 se Carlo Abarth pustil do jediného Ferrari své kariéry. Byl to model 166 MM, tedy Mille Miglia. V tomto roce už byla 166 starším typem, ale chytala druhý dech, respektive to byl motor 2.0 V12, který dostal karburátory Weber 32IF4C. Verze Abarth byla určena pro závodníka Giulia Musitelliho.

Ferrari-Abarth 166 MM/53, známý také jako Smontabile Spider, byl k vidění na závodech jako Targa Florio, noční desetihodinovka v Messině, Mille Miglia nebo Grande Prêmio da Cidade de Rio de Janeiro. Výkon vozu činil 160 koní při 7200 otáčkách za minutu. Vůz měl pětirychlostní manuální převodovku, nezávislé zavěšení předních kol a bubnové brzdy.

Ale co tam vlastně udělal ten Abarth? Požadavek na přestavbu této 166 MM přišel od Scuderia Guastalla. Výsledkem jeho práce byla speciální odnímatelná karoserie z hliníku, kterou navrhl Franco Scaglione. Odnímatelné panely umožnily rychlou výměnu komponent při případném karambolu. Právě proto se vozu říkalo Smontabile Spider, což znamená odnímatelný spider.

Celá karoserie navíc vážila jen 54,4 kilogramů a celková hmotnost vozu bez řidiče činila 545 kilogramů. A když se ten dvoulitrový dvanáctiválec rozeřval, umělo to jet až 230 km/h. Dle záznamů ale tento vůz nikdy nevyhrál, jeho nejlepším výsledkem bylo druhé místo v Rio de Janeiru. Po Mille Miglia se na vůz nasadila karoserie od Scaglietti a v roce 1955 byl převezen do Ameriky Luigim Chinettim.

Zde ještě závodil a poté byl vůz v roce 1979 prodán. Na počátku tohoto tisíciletí byla karoserie Scaglietti opět vyměněna za Abarth. V roce 2007 byl tento unikát prodán pod RM Auctions za 850.000 dolarů. Dnes by to bylo určitě mnohem více.