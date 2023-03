Ferrari 250 GT SWB California Spider se prodalo za 403 milionů. Majitelé na něm zbohatli tisícinásobně

Sušit si veterána na horší časy se dvojici prodávajících hodně vyplatilo. Jeden z 37 vyrobených kusů jim v aukci vydělal balík.

Tento konkrétní exemplář pro americký trh byl původně vyroben na dlouhém rozvoru, Ferrari jej ale přestavělo na rozvor krátký a vystavovalo na autosalonu v New Yorku v roce 1962. Jde o hodně vzácný kousek, Californií bylo vyrobeno 106, na krátkém rozvoru jen 56, z nich mělo zakrytovaná světla pouhých 37 aut. Výjimečná je také barva, lak Azzurro Metalizzato s interním označením MM 16240 dostalo jen pár vozů, karosovaných u Pininfarina.

Krásné Ferrari se v polovině šedesátých let zabydlelo v Hollywoodu, začátkem let sedmdesátých bylo poškozeno při nárazu do obrubníku, takže to odneslo zavěšení a část výfukového systému. Bourané jej koupili pánové Fred Peters a Charles Betz a nechali jej opravit, důkladnější renovace přišla začátkem nového tisíciletí, kdy také vůz získal certifikát Ferrari Classiche.

O jeho kvalitách svědčí ocenění z různých přehlídek elegance. Majitelé jej nyní poslali do aukce Gooding & Company, v níž jim vyneslo 18.045.000 dolarů, tedy v přepočtu nějakých 403 milionů korun. Vůz kdysi koupili za 2400 dolarů, což je v současných penězích asi 17 tisíc dolarů, čili 380 tisíc korun. I když jistě potřeboval během své existence nemálo péče a investic, zhodnocení je to pěkné.