Felicia za čtvrt milionu je už v Česku celkem běžná věc. Přitom se dají koupit mnohem lepší auta

Co za starou Škodu Felicia? Basu piv? Co takhle čtvrt milionu. Ceny českých youngtimerů rostou a stovky tisíc za méně ojeté kousky jsou už celkem běžná věc.

Z toho, co si Češi dokážou říct za staré ojeté škodovky, by mohl být celkem zajímavý národní sport. Nedávno jsme tu měli model Felicia za 300.000 korun. Samozřejmě byl v naprosto výjimečném stavu, nicméně stál víc než když byl nový. Byla to jedna-trojka se vstřikováním a ve výbavě GLX. Dnes tu máme další takový kousek, jedna-šestku a také výbavu GLX. Tak kolik?

Prodejce za exemplář z roku 1996 požaduje 260.000 Kč. Můžete si odškrtnout i to, že je ve skvělém stavu a má málo najeto. Konkrétně je na počítadle pouze 13.484 km. Výkon jedna-šestky činí 55 kW (75 koní) při 4500 otáčkách a nejvyšší točivý moment činí 135 N.m při 3500 otáčkách. Dle technických údajů byl vůz schopný dosáhnout maximální rychlosti 160 km/h.

Výbava GLX znamenala třeba zrcátka lakovaná v barvě vozu, boční lišty, potahy látkou Linea, vnější kliku v barvě dveří, vnitřní osvětlení se zpožďovačem, zadní stěrač s ostřikovačem a cyklovačem, zapalovač, posilovač řízení, střední konzolu s držáky nápojů či sluneční clony se zrcátkem u spolujezdce. Vůz má servisní knížku a byl garážovaný.

Za 260.000 Kč se dá už samozřejmě pořídit spousta mladších veteránů. Žádný asi nebude mít najeto tak málo kilometrů, ale pokud se smíříte s vyšším nájezdem, lze koupit hezké mercedesy 190 nebo BMW E36. Při troše štěstí narazíte i na Lexus LS, Alfu Romeo Spider nebo hezkého saaba. No, dá se toho najít prostě spousta, ale pokud chcete feldu, máte ji mít.