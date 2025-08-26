Fathom, Fuze nebo Mythic. Ford si nechal zaregistrovat nové názvy aut

V nabídce značky se zřejmě brzy objeví hned čtveřice novinek s originálním označením.
Ve své předlouhé historii má automobilka Ford celou řadu ikonických jmen, která jsou známá po celém světě i těm, kteří se o auta třeba moc nezajímají. Hned prvním může být proslulý Ford Model T, slávu získaly také „koňské“ názvy Mustang a Bronco. V Evropě pak ve své době každý znal Mondeo, které již na starém kontinentu bohužel skončilo v roce 2022 kvůli popularitě SUV a crossoverů. Můžeme také vzpomenout na poetické názvy Ford Zephyr nebo extravagantní Taunus.
Stane se, že si značka sáhne do své minulosti (a nedělá to jenom Ford), a použije jméno, které již někdy používala. U americké automobilky to je například aktuální Capri nebo Puma. Podle dokumentů podaných u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví a amerického Úřadu pro patenty a ochranné známky nyní Ford žádá o registraci ochranných známek pro čtyři nové názvy: Fathom, Fuze, Hive a Mythic.
Registrace v USA konkrétně uvádí, že jde o: „Motorová vozidla, konkrétně automobily, nákladní automobily, dodávky, sportovní užitková vozidla a jejich konstrukční části; elektromobily; automobily; pick-upy; elektrická vozidla, konkrétně elektrické osobní automobily, pick-upy, dodávky, sportovní užitková vozidla a jejich konstrukční části.“ Dříve v tomto roce si Ford také nechal registrovat historický název „Ranchero,“ který by měl dostat chystaný dostupný pick-up na elektřinu.
