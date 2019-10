Fantom Nürburgringu půjde do výroby. Elon Musk potvrdil produkci sportovní Tesly

Upravená, a překvapivě velmi atraktivní, Tesla Model S ve sportovní úpravě jde podle posledních informacích opravdu do výroby. Potvrdil to předseda představenstva společnosti Elon Musk na svém Twitteru. Novinka se prý světu představí v létě příštího roku.

Velmi diskutovaná verze Plaid se tak opravdu podívá do garáží nadšenců. Podle všeho by měla mít stejná odlehčená kola na semi-slickových pneumatikách a karbon-keramické brzdy, jako vůz, který se v minulém měsíci objevoval na Nürburgringu.

Nemůžeme vám říct nic konkrétního, protože to momentálně neví snad nikdo, možná kromě Elona Muska. Víme pouze to, že v létě roku 2020 se začne prodávat sportovní verze Tesly, který by měla mít tři elektromotory, upravený vzhled, ostře mířený podvozek a dost možná i sportovní sedadla.

Když už nic jiného, bude to alespoň zajímavá odpověď na Porsche Taycan, které bylo takto okruhově vybaveno již od svého debutu. Podle neoficiálních čísel má ale zatím ostře zaměřená Tesla v Zeleném pekle o dost rychlejší čas než Taycan. Ať už tedy všichni nechají domněnek a předloží nám fakta!